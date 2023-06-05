ميدبنك يطلق موقعه الإلكتروني المستحدث

أطلق ميد بنك موقعه الإلكتروني المستحدث بعد تطويره بشكل كامل، وذلك ضمن استراتيجية ميدبنك “نعمل لمستقبلك”.

وأوضح البنك في بيان صادر له أن تلك الاستراتيجية تهدف للتطوير الشامل، وإعادة الهيكلة، وتنمية كل القطاعات، وتطوير البنية التكنولوجية، بما يتواكب مع متغيرات القطاع المصرفي، والبنك المركزي المصري لتعظيم الاستفادة لكل قطاعات المجتمع وتحقيق النمو المستدام.

وأشار إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني المستحدث جاء ليلبي احتياجات العملاء المتطورة وتوفير تجربة سهلة ومتميزة لهم، بهدف الوصول إلى كافة عملائه الحاليين في كل مكان بمختلف أنحاء الجمهورية وجذب المزيد من العملاء الجدد.

ويقدم الموقع الإلكتروني محتوي شامل عن جميع الخدمات التي يقدمها البنك لعل ابرزها أسعار الودائع، وأسعار العملات، وأسعار صناديق الاستثمار، فضلاً عن تقديم مختلف الخدمات التي يتطلع اليها عملاء البنك مثل الحسابات، والبطاقات، والخدمات الرقمية، والقروض.