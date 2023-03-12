«ميدبنك» يطلق عددًا من البرامج المجتمعية لتحقيق رؤية مصر 2030

أطلق ميدبنك عددًا من المبادرات في قطاع الصحة، إيمانًا منه بأهمية دوره في تنمية المجتمعات التي يعمل بها، وسعيه الدائم لإحداث تغيير حقيقي يعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري.

استراتيجية ميدبنك

وتتبلور الجهود التنموية لميدبنك في إطار استراتيجيته البناءة “نعمل لمستقبلك”، ولا يقتصر دوره عند ذلك فقط، بل يعتزم إطلاق مبادرات في قطاع التعليم خلال 2023 ليواصل مسيرته الإيجابية في سبيل دعم جهود الدولة للتنمية المستدامة.

وتبرع ميدبنك بمنظار ضوئي شديد الدقة لفحص وتشخيص أورام الحنجرة والجيوب الأنفية لمستشفى جامعة القاهرة، وذلك في إطار جهوده الرائدة لدعم القطاع الصحي؛ وبهدف الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية ومستوى الخدمات العلاجية، مما يساهم في زيادة قدرات مستشفيات جامعة القاهرة وتقديم خدمات طبية مميزة للمواطنين.

وساهم البنك في جهاز الماموغرام لسرطان الثدي (BCFE) وذلك بالتعاون مع مؤسسة المصرية لسرطان الثدي، والذي جاء انطلاقًا من استراتيجيته الداعمة لجهود الدولة في تنمية القطاع الصحي في مصر والعمل على تنميته من خلال توفير أحدث الأجهزة الطبية عالميًا بالمستشفيات المصرية وذلك في ظل جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة طبقًا لرؤية 2030.

المسؤولية المجتمعية

وشارك البنك أيضًا في تنظيم إفطار جماعي لقريتين خلال شهر رمضان 2022 وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير التنموية وذلك في إطار المشاركة المجتمعية التي يقوم بها البنك للقرى المهمشة والأكثر احتياجًا وفي إطار سعيها لتقديم كافة أنواع الدعم المادية والمعنوية بالتعاون مع المؤسسات الخيرية في مصر.

وفي إطار حرصه على تقديم كافة سبل الدعم وبالتعاون مع المؤسسات الخيرية في مصر، وخلال فصل الشتاء قام ميدبنك بتوزيع بطاطين بصعيد مصر وشبرا الخيمة، لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

القطاعات الخدمية

وقال كريم وهبه، رئيس إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي “إن ميدبنك ومنذ نشأته بالقطاع المصرفي وهو يقوم بدوره كمستثمر مسئول لخدمة وتنمية المجتمع المصري عبر مجموعة من البرامج المجتمعية التنموية التي تستهدف تقديم يد العون والمساعدة لجميع الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري”.

وأضاف أن البنك يقوم بدوره الفعال في مساندة القطاعات الخدمية المختلفة مثل القطاع الطبي والقطاع التعليمي عبر توفير أفضل وأحدث الخدمات سواء المصرفية والائتمانية أو الحلول المجتمعية التي تعمل على مساندة جهود الدولة في تحقيق رؤيتها 2030.

وأكد وهبة أن ميدبنك يقوم بدوره التنموي في المجتمع المصري لخلق فرص جديدة للحياة بصورة أفضل للعديد من الأفراد والمجتمعات وذلك دعما للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي استطاعت تغيير وجه الحياة في العديد من القرى والمحافظات المصرية.