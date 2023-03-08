«ميدبنك» يطرح شهادة ادخار جديدة للأفراد بعائد شهري 18% يصرف مقدمًا

طرح ميدبنك شهادة ادخار ثلاثية جديدة لكل الأفراد، بفائدة 18% تُصرف مقدماً شهرياً، فتبلغ فئة الشهادة ألف جنيه مصري ومضاعفتها، ويبلغ الحد الأدنى للشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه، وبعائد تنافسي.

يأتي إطلاق الشهادة الجديدة تماشياً مع إستراتيجية ميدبنك “نعمل لمستقبلك” التي تولي اهتماماً كبيراً لتلبية احتياجات العملاء.

وتستهدف الشهادة الجديدة،

، العملاء الحاليين، إضافة إلى جذب أكبر عدد من العملاء الجدد، وذلك عن طريق تقديم عائد تنافسي ثابت يصرف مقدماً شهرياً، مع إمكانية شراء الشهادات بإجراءات مبسطة وسهلة، من خلال زيارة أقرب فرع للبنك، ما سيشجع العميل على استثمار أمواله في البنوك، كما يمكنه الاقتراض حتى 95% من قيمة الشهادة.

قالت أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بميدبنك، إن الشهادة الجديدة التي طرحناها، تأتي في إطار استراتيجية البنك والتي تم إطلاقها تحت شعار “نعمل لمستقبلك”، حيث تتيح للعملاء مختلف الخدمات بما يسهم في زيادة وتنويع قاعدة العملاء وتعزيز تواجد البنك في السوق فضلاً عن دعم النشاط المصرفي.

وأضافت أن البنك حريص على توفير أوعية ادخارية متنوعة لجذب عملاء جدد، بأعلى عوائد، مع صرف العائد بشكل شهري ليكون وسيلة استثمارية تلبي طموحهم في الحصول على مصدر للدخل للإنفاق على احتياجاتهم المختلفة، ما يعكس حرص البنك على تقديم خدمات مصرفية شاملة.