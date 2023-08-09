ميدبنك يشارك في تمويل إسلامي بإجمالي 1.65 مليار جنيه لصالح «الخرافي ناشيونال»

شارك ميدبنك في تمويل إسلامي مشترك بإجمالي مبلغ 1.65 مليار جنيه لصالح شركة “الخرافي ناشيونال”، بحصة قيمتها 300 مليون جنيه، بهدف دعم متطلبات رأس المال العامل للشركة؛ ودعم نمو حجم أعمالها في مصر.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية ميدبنك، التي تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز محفظة القروض المشتركة، وحرصاً على المشاركة الفعالة في دعم وتمويل كافة القطاعات الحيوية في السوق المصري، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية واستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وإلى جانب “ميد بنك”، شارك في التمويل 5 بنوك مصرية؛ مصرف “أبو ظبي الإسلامي– مصر”، كمرتب رئيسي، بالإضافة إلى دوره كوكيل التمويل ووكيل الضمان، وكل من “بنك البركة– مصر”، و”البنك العقاري المصري العربي”، وبنك “التعمير والإسكان”، وبنك “التجاري وفا-مصر”.

أعربت إيمان أبوزيد رئيس قطاع الائتمان بميد بنك عن سعادتها بالمشاركة في هذا التمويل المشترك، وقالت: “بموجب هذا التمويل، نساهم في دعم جهود شركة “الخرافي ناشيونال” في تنفيذ وإدارة العديد من المشروعات الكبرى في مصر، وتعزيز استثماراتها في الكثير من القطاعات التنموية الرئيسية كالمقاولات، والإنشاءات، والبنية التحتية، والطاقة، بما يدعم خططها التوسعية في الشرق الأوسط وإفريقيا ويحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي.”

وأكدت حرص ميدبنك الدائم على التعاون مع المؤسسات المالية المختلفة لتمويل المشروعات وتقديم الدعم للقطاعات الحيوية، وذلك في إطار استراتيجية البنك لتقديم خدمات مصرفية متكاملة، والتزامه بتنفيذ مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية.