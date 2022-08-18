«ميدبنك» يرعى «Sports Alliance Co» المشرفة على El Gouna Tennis Club

وقَّع ميدبنك اتفاقية تعاون لرعاية “Sports Alliance Co” الشركة المشرفة على “El Gouna Tennis Club”؛ وذلك بهدف دعم الأنشطة والفعاليات المختلفة، بما يسهم في اكتشاف المواهب الشابة في الألعاب الرياضية؛ ومنها رياضة التنس.

يأتي توقيع اتفاقية التعاون في إطار إستراتيجية البنك التي تم إطلاقها تحت شعار “نعمل لمستقبلك”، حيث تعدّ الرياضة أحد أهم الروافد لتعزيز مفهوم الريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب.

قال كريم وهبة، رئيس التسويق والاتصال المؤسسي بميدبنك: “نؤمن في ميدبنك بالدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في تحقيق التنمية، ومن هنا جاء حرصنا على دعم Sports Alliance Co. لدورها في نشر لعبة التنس، مما يسهم في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة.

وأضاف: “نؤمن بأهمية التنوع في تقديم مختلف الخدمات التي تلبي احتياجات كل شرائح المجتمع وتدعم تحقيق التنمية المستدامة، وذلك لأننا نسعى إلى تحقيق أكبر انتشار؛ وأن نكون دائمًا الاختيار الأول من العملاء. ونجد أن مشاركتنا برعاية إحدى النشاطات الرياضية سوف تساعدنا على توسيع قاعدة عملائنا وتحقيق انتشار بصورة أكبر”.

وأعرب حسن العروسي، الرئيس التنفيذي لـSports Alliance Co، عن سعادته برعاية ميدبنك للأكاديمية، آملًا في تحقيق نتائج مثمرة من خلال هذا التعاون،

وقال:”إن رياضة التنس تعتبر من الرياضات التي تتمتع بمذاق خاص ومكانة متميزة في مدينة الجونة، ولهذا السبب اتخذت الأكاديمية المبادرة لإحياء الرياضة في الجونة من خلال توليها ملاعب التنس الخاصة بالجونة وتولِّي حقوق الإدارة وتعزيز كفاءة جميع الملاعب الموجودة بها،

ومن خلال عقد الرعاية الذي وقعناه مع ميدبنك سنتمكن من تحقيق أهدافنا بمساندة ودعم من البنك، وكلنا ثقة فيما سيقدمه البنك للأكاديمية، وخاصة بعد الانتشار واسع المدى الذي أحدثه البنك”.