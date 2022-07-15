ميدالية ذهبية جديدة لطالب بجامعة الإسكندرية فى منافسات بطولة أفريقيا للبومزا

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عن فوز الطالب أحمد حسن أبو شادى، بالفرقة الإعدادية بكلية الهندسة وعضو اللجنة الرياضية بإتحاد الطلاب، وحصوله على الميدالية الذهبية فى منافسات الفردي فري ستايل للتايكوندو ببطولة إفريقيا للبومزا، والتى عقدت يومي 13 و 14 يوليو بالعاصمة الرواندية كيجالي.

وأكد قنصوة على دعم الجامعة لطلابها للمشاركة فى الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة إيماناً بدورها في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المتكاملة لهم، فضلًا عن دورها في اكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية لديهم.

الطالب أحمد حسن أبو شادى

وفوز طالبة بجامعة الإسكندرية ببطولة إفريقيا للبومزا تايكوندو

كما أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، أمس ، فوز البطلة شهد عبد الفتاح، الطالبة بالمستوى الأول بكلية الطب البيطري، جامعة الإسكندرية، بذهبية السيدات للكبار ببطولة إفريقيا للبومزا المقامة يومي 13 و 14 يوليو بالعاصمة الرواندية كيجالي، متمنياً لها المزيد من التقدم والنجاح وإحراز البطولات، ليظل علم مصر خفاقا فى كافة المحافل الدولية.

ومن جانبه قال الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة حريصة على توفير كل سبل الدعم لأبطالها الرياضيين لتحقيق مزيد من الإنجازات فى كافة المحافل الدولية.