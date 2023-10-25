«ميدار» تضع حجر الأساس لمنطقة «MERCATO» الخدمية في «مستقبل سيتي» باستثمارات 500 مليون جنيه

وضعت شركة «ميدار» للاستثمار والتنمية العمرانية، حجر الأساس لمنطقة «MERCATO» وهي واحدة من أكبر مناطق الخدمات المتكاملة بمدينة «مستقبل سيتي»، تمتد على مساحة 22 فدانًا بالمرحلة الثالثة لتلبية كافة احتياجات سكان المدينة باستثمارات حالية تصل إلى 500 مليون جنيه، ومخطط لها استثمارات مستقبلية تصل إلى مليار جنيه.

من جانبه أكد المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ميدار» للاستثمار والتنمية العمرانية، أن الشركة حريصة على الوفاء بكافة التزاماتها تجاه أحد مشروعاتها الكبري في مصر وهي مدينة «مستقبل سيتي» بالقاهرة الجديدة

وأضاف أن «ميدار» تبذل قصار جهدها لتقديم نموذج متفرد من المدن العملاقة الذكية متعددة الاستخدامات، ومدها بأحدث المرافق الخدمية والترفيهية بما يضمن تقديم أفضل مستوى من جودة الحياة للسكان، ويجعل من «مستقبل سيتي» الخيار الأول للمستثمرين وشركات التطوير العقاري في مصر والخارج من خلال مجموعة متنوعة من سياسات التعاقد على تنمية وتطوير الأراضي عن طريق البيع أو الشراكة.

المهندس أيمن القوصي: ملتزمون بتقديم نموذج غير مسبوق للمدن العملاقة متكاملة الخدمات

وأوضح القوصي أن ـ منطقة«MERCATO» تضم أول مسجد في مدينة «مستقبل سيتي» وهو مسجد « العزيز»، والذي يمتد على مساحة 2.3 فدان شامل الخدمات الخاصة به، ويتسع لـ 2800 مصلي.

وأضاف: « كما تضم المنطقة أيضا نقطة للشرطة وأخرى للمطافئ، بالإضافة لسوق تجاري، ومحطة نقل جماعي « «أتوبيس»، وقاعة احتفالات ومنطقة للمطاعم تضم أشهر العلامات التجارية العالمية.

تشغيل شركة النقل

كما شهدت الاحتفالية أيضاً الإعلان عن التشغيل الفعلي لواحدة من الشركات المنبثقة عن شركة «ميدار» وهي شركة «WAYZ» المسئولة عن منظومة النقل والمواصلات الخاصة بالمدينة.

وذلك لربط المحاور والطرق الرئيسية من خارج المدينة بمدينة مستقبل سيتي، بما يسهم في رفع معدلات الإشغال بالمدينة وكذلك الربط الداخلي بين المراحل والمناطق المختلفة للمدينة، كما تم أيضا تحديد مسارات لمنظومة النقل والمواصلات (مترو الأنفاق – أول شارع التسعين – مصر الجديدة – مدينة نصر).

بدء تشغيل المنطقة الترفيهية

وأيضا الإعلان عن بدء التشغيل الفعلي لمنطقة «VIBES» أول المشروعات الترفيهية بالمرحلة الأولي بمدينة مستقبل سيتي، والتي تبلغ مساحتها 16 فدان، تم تخصيص مساحة 2.5 فدان منها لإنشاء صالة مغطاة مكيفة لرياضة «البادل تنس»، تضم 5 ملاعب بانورامية، من بينها ملعب رئيسي بمواصفات دولية لإقامة البطولات، بالإضافة لمنطقة خدمات ترفيهية تضم 4 كافيتريات يتم مضاعفتها وفقا للمخطط العام للمنطقة، وعيادة طبية، وسوبر ماركت، ومحطة انتظار أتوبيسات.

تفاصيل أول بطولة

وكانت «ميدار»، قد اختتمت فعاليات أول بطولة لرياضة «البادل تنس» بمدينة «مستقبل سيتي»، والتي تم تنظيمها بمنطقة «VIBES» بالتعاون مع الشركة المسئولة عن تشغيل مجمع الملاعب وهي « الشركة المصرية للإستثمار وإدارة المشروعات SR Padel»، وبمشاركة 150 فريقاً.

وهي أول بطولة لهذه الرياضة تتم في الصالات المغطاة، وشهدت البطولة منافسات قوية بين الفرق المشاركة وحضوراً جماهيرياً مميزاً، خاصة بعد إتمام كافة الاستعدادات والبنية التحتية اللازمة لإقامة البطولة.

لتثبت بذلك «ميدار» قدرة مدينة «مستقبل سيتي» على استقبال الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى، وبما يخدم حركة التنمية العمرانية بالمنطقة.

المساحة الكلية

يذكر أن مدينة «مستقبل سيتي» تقع على مساحة 5200 فدان، بينها 500 فدان مساحات خضراء ويضم مخططها العام كافة الأنماط العمرانية والخدمية بمراحله الثلاث.

حيث تضم بداخلها أكبر تجمع لأكثر شركات التطوير العقاري تميزاً، والتي تنفذ 16 مشروعا عقاريا، و5 مشروعات تعليمية، ومشروع تجاري إداري فندقي، وآخر تجاري إداري سكني، ومول تجاري عالمي، و4 مشروعات محطات وقود، 2 مشروع مقر إداري.

مفهوم المطور العام

وتعد «ميدار» للاستثمار والتنمية العمرانية، واحدة من أكبر شركات التنمية العمرانية في مصر، وهي من أوائل الشركات التي طبقت مفهوم المطور العام للمدن السكنية والترفيهية العملاقة متكاملة الخدمات والمرافق.