«ميجا تراست» تطور أول مساحة عمل رقمية باستثمارات 5 ملايين دولار

قال الدكتور إسلام نصر الله رئيس مجموعة ميجا تراست، أن المجموعة طورت تطبيق تاسكدان باستثمارات تفوق الـ5 مليون دولار، والذي يعتبر إحدى براءات الاختراع التي حصلت عليها الشركة، ويعتبر أول مساحة عمل رقمية في الشرق الأوسط آمنة تمامًا، تجمع بين إعادة تنظيم الهيكلة الإدارية بسهولة، وإنشاء المهام وتفويضها ومتابعتها بدقة، وكذلك التواصل الفعال داخل المؤسسة عن طريق المحادثات والاجتماعات الافتراضية الصوتية والمرئية، وأيضا إدارة الأداء وتقييمه براحة تامة.

وأوضح نصر الله في بيان صحفي اليوم إن المجموعة تتكون من 7 شركات تعمل في مصر والخليج ، كما تمتلك مصنعين في الصين واخر في إيطاليا، مؤكدا أن الشركة توجه جزء كبير من ميزانيتها إلى قسم البحث والتطوير مما جعلها تسجل 4 براءات اختراع حتى الأن، بأيدي مصرية في مجال التكنولوجيا والتطبيقات الذكية (تاسكدان – أصلي – سند – أملاكي).

ولفت ، إلى أن التطبيق يعتمد على تنفيذ المهام دون الارتباط بساعات عمل معينة، ولكن نركز على الإنتاجية بشكل أساسي ويوضح التطبيق لكل موظف معدل انتاجيته وفاعليته في العمل ومدى قدرته على إنجاز المهام بكل شفافية ويتم تخزين كافة المهام التى قام بها الموظف على التطبيق فيمكن الرجوع لأي مهمة أو مشروع بسهولة من خلال عرض كافة التفاصيل وكذلك يستطيع الموظف الرجوع لأعماله السابقة وحصرها بكل سهولة.

وكشف أن هناك 82 شركة مشتركين على “تاسكدان” في مصر والشرق الأوسط ، عندما بدأو على التطبيق كانت كفاءة أداء الموظف للمهام حوالي 35% بعد فترة من تنظيم العمل باستخدام التطبيق ارتفعت إلى 85% حيث أن التطبيق يزيد الإنتاجية بمقدار 3 أضعاف.