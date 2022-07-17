«ميجا باص» تستثمر 30 مليون جنيه فى شراء 20 أتوبيس نقل جماعى

تخطط شركة ميجا باص إيجيبت للنقل الجماعى والسياحى، إضافة نحو 20 حافلة جديدة باستثمارات تصل إلى 30 مليون جنيه، قبل نهاية العام الحالي، ضمن توسعات الشركة للعمل على بعض الخطوط من مدينة 6 أكتوبر لقلب القاهرة.

وتمول صفقة الأتوبيسات الجديدة بنسبة %50 قرضًا من أحد البنوك الحكومية، ضمن مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والباقى تمويل ذاتى.

قال المهندس صابر سيد، المدير التنفيذى للشركة، إن عدد الحافلات المملوكة للشركة فى الوقت الحالى 15 أتوبيسًا، وسيتم بداية من العام الحالى التوسع فى منظومة النقل، لاسيما أنها استطاعت التعاقد مع 7 شركات مقراتها فى مدينة 6 أكتوبر لنقل موظفيها داخل القاهرة.

وأشار إلى أنه يتم يوميًّا نقل 2500 موظف من الشركات المتعاقدة، لافتًا إلى أن هذا النشاط يُعَدُّ الأفضل والأكثر إيرادًا للشركة، مقارنة بنقل الركاب، لاسيما أن كثيرًا من فئات المجتمع أصبح يفضل الاعتماد على مرافق النقل الأخرى، ومنها المترو كوسيلة مواصلات رئيسية فى الحياة اليومية.

تحتوى الأتوبيسات على مكيف هوائى و«واى فاي»، إضافة إلى شاشة لعرض المسارات والمحطات التى يمر بها على طول الطريق، فضلًا عن توفير خدمة الـ Gps، بجانب إذاعة صوتية باسم المحطة، وماكينات دفع إلكترونى للقضاء على الكاش، وتفعيل منظومة الشمول المالي.

وأضاف لـ«المال» أن الشركة حصلت على موافقة بتسيير حافلات سياحية لنقل المواطنين من القاهرة إلى مدينتى العلمين ومطروح والعكس، وسيتم المنافسة على أى مناقصات جديدة ستطرحها وزارة النقل، للتوسع فى المحافظات.

وأوضح «سيد» أنه يستهدف تحقيق 35 مليون جنيه إيرادات خلال العام الحالي، مقارنة بـ21.5 مليونًا العام الماضي، موضحًا أن بداية عمل «ميجا باص إيجبت» كانت فى 2018، لكن نتيجة انتشار فيروس كورونا تم إرجاء خطة التوسعات الموضوعة وقتها لتنفذ بداية من العام الحالي.

وألمح إلى أن حائجة كورونا تسببت فى تراجع الإيرادات بشكل كبير، ووصل حجم التراجع إلى %70 خلال عام 2020، ومن ثم كان يصعب الاستثمار قتها، متابعًا الإيرادات عاودت الارتفاع فى 2021 لكن ليس بالشكل المطلوب، بداية من 2022 عاد العمل بشكل مرضٍ.

وأشار المدير التنفيذى لشركة ميجا باص إيجيبت، أنه يتم دراسة المنافسة على توفير مركبات لنقل الركاب من قلب القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما بعد انتقال الحكومية رسميًّا، لافتًا إلى أن العاصمة الجديدة هى مجتمع عمرانى جديد وكبير، ومن المؤكد أنه سيتطلب توفير وسائل نقل مناسبة للمواطنين، وهى فرصة تنوى الشركة استغلالها بالشكل الذى يضمن تحقق طفرة فى الإيرادات.

وفقًا لتقرير رسمى من هيئة النقل العام أصدرته العام الماضي، فإن عدد شركات القطاع العام والخاص فى محافظتى القاهرة والجيزة تحت منظومة النقل الجماعى 18 كيانًا بأسطول يتجاوز 1600 سيارة، على 122 خطًا، تربط المدن الجديدة مثل الشيخ زايد، والعبور والشروق، بالعاصمة.

وتتوزع خطوط سيرها وفقًا للمناطق بواقع 12 شركة لها خطوط فى مصر الجديدة، و9 شركات فى النزهة، و10 كيانات خاصة لها مسارات فى شرق مدينة نصر، و9 فى منطقة غرب، و3 فى المطرية.

ويقوم مشروع النقل الجماعى على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكبًا، وتم إطلاقه فى السنوات الماضية بهدف فتح باب مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى توفير وسيلة نقل جيدة تساعد على حل أزمة المرور، وتخفيف الضغط على أسطول هيئة النقل العام.