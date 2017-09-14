ميجا القابضة تخطط ﻹضافة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم

❐ منصور: توقف محاولات الاستحواذ على شركة سمسرة ولا نية لضم إدارة الأصولشريف عمرتدرس شركة ميجا القابضة إضافة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إجراء العديد من دراسات الجدوى حول مزايا النشاطين فى السوق المحلية.قال هشام منصور، رئيس مجلس إدارة شركة ميجا القابضة، إن الأخ

❐ منصور: توقف محاولات الاستحواذ على شركة سمسرة ولا نية لضم إدارة الأصول

شريف عمر

تدرس شركة ميجا القابضة إضافة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إجراء العديد من دراسات الجدوى حول مزايا النشاطين فى السوق المحلية.

قال هشام منصور، رئيس مجلس إدارة شركة ميجا القابضة، إن الأخيرة ترغب فى تنويع أذرعها الاستثمارية العاملة بالسوق المحلية من خلال إضافة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لينضم لمجالاتها الرئيسية المتمثلة فى السمسرة، وتغطية وترويج الاكتتابات، والاستثمار المباشر.

وأشار منصور، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أنه رغم الصعوبات الراهنة التى تقلص من انطلاقة التأجير التمويلى بعد ارتفاع أسعار الفائدة من البنك المركزى، فإن التأجير التمويلى أحد الأنشطة الاستثمارية الواعدة، والتى لا بديل عن اختراقها خلال المرحلة المقبلة بهدف زيادة قدرة الشركة على استغلال الطفرة الاستثمارية المنتظرة.

والتأجير التمويلى نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصلٍ ما بطلبٍ من مستأجر أو شركةٍ ما؛ بهدف استثماره لمدة لا تقل عن %75 من العمر الافتراضى للأصل، مقابل دفعات أو إيجار دورى، مع احتفاظ المؤجر بملكية الأصل وحتى نهاية العقد، وامتلاك المستأجر خيار شراء الأصل عند نهاية مدة التأجير، على أن تكون دفعات مقابل التأجير قد غطّت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد، أو إعادة الأصل للمؤجر فى نهاية مدة التأجير أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى.

واستبعد منصور اتجاه «ميجا» لإضافة ذراع إدارة الأصول فى المرحلة الحالية بسوق المال، فى ظل صعوبة المنافسة مع الشركات العاملة فى المجال.

وأكد توقف مساعى الشركة للاستحواذ على أي كيان للسمسرة بالسوق المصرية، نظراً لانخفاض التداولات، ورغبة الشركة فى التركيز على ذراعها الحالية «ميجا انفستمنت» للسمسرة، فى تقديم الخدمة سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب.

وكانت «ميجا» قد قطعت شوطاً كبيراً للاستحواذ عل شركة أكيومن لتداول الأوراق المالية عن طريق مبادلة الأسهم، إلا أنه ومع مطلع العام الحالى توقفت المفاوضات بين الطرفين لاختلاف وجهات النظر فى توزيع هياكل المكلية بعد الاندماج.

وعن الاستثمارات العقارية بالبنك الاستثمارى، أكد استمرار الأعمال الإنشائية فى المبنيين الإداريين التابعين للشركة فى منطقة أكتوبر، والتى تصل قيمة استثماراتها إلى 120مليون جنيه، ولكنه لفت لتفضيل الشركة التمهل فى فتح المجال لبيع أو تأجير المبانى، لحين تحسن المناخ العقارى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المبانى توجد فى منطقة قريبة من نادى الجزيرة بأكتوبر وهو ما من شأنه ان يزيد من قيمة المبيعات.

وخلال العام الماضى نجحت «ميجا» من خلال ذراعها التابعة «أوميجا» للتطوير العقارى فى الاستحواذ على %26 من شركة مرسيليا للاستثمار العقارى المقيدة فى بورصة النيل بقيمة قاربت 36 مليون جنيه، وعمدت بعدها لاعادة تشكيل مجلس الادارة وتطوير بعض المشروعات المملوكة لمرسيليا فى مناطق العلمين والساحل الشمالى والإسكندرية والعين السخنة.

ويبلغ رأسمال ميجا القابضة 100 مليون جنيه، ومن أبزر مساهميها هشام منصور، وعرفات صقر رئيس مجلس ادارة شركة ايكون العقارية المقيدة فى البورصة، ومحمد سماحة، رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لشركة ميدكو بلاست، ويوسف الشرفى، العضو المنتدب لشركة اوميجا للتطوير العقارى، وماجد منصور، الذى يتولى منصب العضو المنتدب لميجا القابضة.