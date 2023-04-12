ميثانكس مصر والسويس لمشتقات الميثانول توقعان اتفاقية جديدة لبناء وصيانة خط أنابيب للميثانول

وقعت شركة ميثانكس مصر وشركة السويس لمشتقات الميثانول (SMD) اليوم اتفاقية تطوير البنية التحتية اللازمة لتوريد الميثانول من مصنع ميثانكس مصر إلى مشروع السويس لمشتقات الميثانول (SMD) المجاور في دمياط.

قام بتوقيع الاتفاقية محمد شندي، العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر والمهندس هشام سليم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة السويس لمشتقات الميثانول (SMD) في حضور إبراهيم مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

وصرح محمد شندي، العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر قائلا: نحن سعداء للغاية بشراكتنا مع شركة السويس لمشتقات الميثانول (SMD) في هذا المشروع الاستراتيجي، وبدورنا في دعم نمو صناعة البتروكيماويات المصرية. بصفتنا المنتج الوحيد للميثانول في مصر، نحن فخورون بدورنا في إمداد الصناعات المحلية بالميثانول لدعم رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف إلى تعظيم قيمة موارد الدولة من النفط والغاز.

وقال هشام سليم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة السويس لمشتقات الميثانول: يعتبر مشروع SMD الأول من نوعه في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في مصر، الذي يهدف إلى إنتاج كيماويات متخصصة ذات قيمة مضافة عالية. من خلال الاستعانة بالبتروكيماويات المنتجة محليًا، نجحت (SMD) في تحقيق اندماج متكامل بين شركات البتروكيماويات المصرية. بالإضافة إلى توقيع الاتفاقية مع ميثانكس مصر، فقد وقعنا اتفاقيات أخرى مع كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكيم) وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) وشركة أبو قير للأسمدة وشركة البتروكيماويات المصرية (إي بي سي) لتوريد المواد الأولية وطلبات الشراء. أنا على ثقة تامة من أن خط أنابيب الميثانول الذي سيتم انشائه سيوفر حلاً آمنًا وفعالًا ومستدامًا لتأمين إمدادات الميثانول طوال مدة مشروع (SMD).

تأتي هذه الاتفاقية في ضوء مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان عام 2018 لدراسة سبل الدعم الممكنة بهدف توفير المرافق والميثانول لمصنع شركة السويس لمشتقات الميثانول (SMD). وكمصنع لإنتاج مشتقات الميثانول والفورمالديهايد في دمياط بإجمالي استثمارات تبلغ قيمتها 120 مليون دولار، يهدف المشروع إلى إنتاج 140 ألف طن سنوياً من المنتجات الرئيسية بما في ذلك اليوريا فورمالدهايد بتركيز 85٪ (UFC-85)، راتنجات اليوريا فورمالدهايد، النفثالين فورمالدهايد المسلفن (SNF)، بالإضافة إلى القدرة على إنتاج ما يصل إلى 42 ألف طن سنوياً من راتنجات UF المتخصصة التي تدخل في العديد من الاستخدامات النهائية المختلفة.

جدير بالذكر أن الشركاء الرئيسيين في المشروع جنبًا إلى جنب مع ميثانكس هم شركة EMC بصفتها رئيس تحالف المقاول العام للمشروع، وشركة جونسون ماثي المسئولة عن توفير التكنولوجيا اللازمة لمصانع الفورمالديهايد وUFC-85، وشركة إنبي بصفتها الشركة المالكة للمشروع. المشروع قيد الإنشاء حاليًا ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل في أكتوبر:

تُعد ميثانكس أكبر شركة منتجة وموردة للميثانول في العالم للأسواق العالمية الكبرى في أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الجنوبية. إن شركة ميثانكس التي يقع مقرها الرئيسي في فانكوفر، بكندا، تدير حالياً مواقع إنتاج في كندا وتشيلي ومصر ونيوزيلندا وترينيداد وتوباغو والولايات المتحدة. يتم دعم عملياتنا حول العالم من خلال سلسلة توريد عالمية واسعة النطاق من المحطات ومرافق التخزين وأكبر أسطول مخصص في العالم من ناقلات الميثانول عبر المحيطات.

والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول وهي مشروع مصري مشترك مع شركة ميثانكس الرائدة عالميًا في مجال توريد وتوزيع وتسويق الميثانول. تمتلك شركة ميثانكس حصة تبلغ 50% في المشروع المشترك، إلى جانب شركاء تابعين للحكومة المصرية: الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكيم) بنسبة 12%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بنسبة 12%، والشركة المصرية للغاز الطبيعي (جاسكو) بنسبة 9%، بالإضافة إلى الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) بنسبة 17%.

وشركة السويس لمشتقات الميثانول (SMD) هي شركة مساهمة ومسجلة بموجب قوانين الاستثمار في مصر، وتابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية باعتبارها إحدى شركات الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ECHEM). بصفتها المساهم الرئيسي، تمتلك الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكيم) 46٪ من الأسهم، إلى جانب بنك الاستثمار القومي الذي يمتلك 26٪، والبنك الأهلي المصري الذي يمتلك 5 ٪، وشركة مصر للتأمين التي تمتلك 5٪، وشركة مصر للتأمين على الحياة التي تمتلك 4٪، بنك ناصر الاجتماعي الذي يمتلك 5٪، بالإضافة إلى الأسهم العامة التي تمثل 9٪ من إجمالي الأسهم.