ميثانكس مصر تطلق مسابقة «رواد دمياط» لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في دمياط

أطلقت شركة ميثانكس مصر مسابقة بعنوان “رواد دمياط 2022” لدعم وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال والسيدات والشباب أصحاب المشروعات الصغيرة في محافظة دمياط.

تعقد المسابقة على هامش مؤتمر قمة مصر لريادة الأعمال في نسخته الثامنة المقامة في المحافظة تحت شعار “رقمنة الصناعة: الانطلاق الى العالمية” من 12-14 ديسمبر 2022، بتنظيم من شركة جين ايجيبت ومنظمة العمل الدولية وبتمويل من شركة ميثانكس كالراعي الرئيسي.

حضر المسابقة كل من وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنه ووكيل الإدارة المركزية لشئون وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام محمد نور الدين، ومستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور حسام عثمان، ومحافظة دمياط، منال عوض، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ايريك اوشلان، والعضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، السيد محمد شندي، بالإضافة إلي العديد من الشخصيات الهامة من صناع القرار، ورواد الأعمال المتمرسين، لمشاركة خبراتهم مع الشباب من أصحاب الأفكار والشركات الناشئة من خلال المؤتمر.

تم الإعلان عن المسابقة وفتح باب التقديم بها في شهر أكتوبر 2022 ضمن أربع فئات لاختيار أفضل فكرة مشروع، وأفضل مشروع ناشئ، وأفضل مشروع قائم ومشروعات تديرها السيدات وتقدم للاشتراك في المسابقة حوالي 200 من الشباب والسيدات أصحاب الأفكار ورواد الأعمال في دمياط، ومن خلال مراحل المسابقة، وتم تقديم عدد من الورش والجلسات والندوات لمناقشة أفكار ومشروعات المتسابقين وإمدادهم بالمعرفة والمعلومات والإستراتيجيات المناسبة لإدارة او بدء مشروعاتهم وتسويقها.

ومن خلال هذه الندوات والمقابلات الشخصية والعروض التقديمية للمتقدمين قامت لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة باختيار المتأهلين للمراحل النهائية إلى أن تم اختيار الفائزين من خلال المؤتمر وهم فريق أنامل وفريق جهاز تجفيف الأغذية وفريق Napark في فئة أفضل فكرة مشروع، وفريق هاندي ماندي في فئة أفضل رائدات أعمال، وفريق خشب ديكوباج وفريق Mora sweets مناصفة في فئة أفضل مشروع ناشئ، بالإضافة إلى فريق Vlaby في فئة أفضل مشروع قائم.

تأتي هذه المسابقة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر الماضي من العام الحالي بین محافظة دمياط، وجامعة حورس – مصر، ومنظمة العمل الدولية، وشركة میثانكس مصر والخاصة بإنشاء مركز جامعة حورس للتدريب وريادة الأعمال لخدمة المجتمع الدمياطي ليكون مركز دائم للترويج لأساسيات وثقافة ريادة الأعمال ودعم الشركات القائمة والشركات الناشئة ليصبح مصدراً أساسیاً للطلاب وأعضاء ھیئة التدريس والخریجین ومجتمع الأعمال المحلي في دمياط فيما يخص ريادة الأعمال.

جاءت فكرة انشاء المركز كجزء من خطة الاستدامة لأنشطة مشروع منظمة العمل الدولية “وظائف لائقة لشباب مصر” ضمن اتفاقية المنظمة مع شركة ميثانكس مصر التي تم توقيعها عام 2019 ومن المقرر ان تنتهي في مايو 2023.

وتعليقا على الحدث قال السيد محمد شندي: ” أشعر بالفخر لما وصلنا إليه اليوم فقد كان هدفنا منذ بداية الشراكة مع منظمة العمل الدولية هو احداث اثر إيجابي طويل المدي علي المجتمع الدمياطي من خلال الاستثمار في الأفراد بما يساعدهم علي تحسين مهاراتهم وبناء قدراتهم وبالتالي دعمهم في سعيهم للحصول على عمل لائق”.

وأضاف: “وبإنشاء مركز جامعة حورس للتدريب وريادة الأعمال وبإطلاق هذه المسابقة، نضمن الاستمرارية والاستدامة التي طالما خططنا لها خلال فترة عمل المشروع، ما نراه اليوم هو نتاج تعاون كبير وقوي بين شركتنا ومنظمة العمل الدولية ودعم كل من محافظة دمياط والعديد من الوزارات والمجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجمعيات الأهلية بدمياط وغيرهم لضمان تحقيق أهداف المشروع ونجاحه”.

كما قال ايريك اوشلان: بدأت منظمة العمل الدولية مبادرة “مستقبل العمل” بهدف الاستجابة للتحولات التي تحدث في عالم العمل ويسعدنا تنظيم أنشطة في مختلف محافظات مصر لتحسين قدرات ومهارات الشباب، ضمن هذه الأنشطة، يعقد مشروع “وظائف لائقة لشباب مصر” التابع لمنظمة العمل الدولية هذا المؤتمر للتوعية بالشراكة مع GEN Egypt لنشر المعرفة داخل مجتمع دمياط ويأتي هذا المؤتمر في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا مع محافظ دمياط والجهة المانحة للمشروع “ميثانكس مصر” وجامعة حورس بهدف تعزيز مهارات شباب دمياط لدخول سوق العمل وبدء أعمالهم الخاصة”.

جدير بالذكر أن ميثانكس وقعت اتفاقية التعاون مع منظمة العمل الدولية في عام 2019 لدعم وتمكين الشباب والسيدات لتوفير فرص عمل لائقة للشباب في محافظة دمياط عن طريق دعم ريادة الأعمال وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل من خلال تنمية مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل وهو أحد برامج المشاركة المجتمعية الخاصة بالشركة داخل محافظة دمياط. من خلال تلك الشراكة، توفر منظمة العمل الدولية برامج تدريب “إبدأ وحسن مشروعك” و”نادي البحث عن وظيفة” و”صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدماً”.

وعلى مدار الأعوام الماضية منذ توقيع الشراكة تم تدريب أكثر من 1,456 سيدة وشاب من دمياط، وتتماشى هذه الشراكة أيضا مع حرص ميثانكس على دعم رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 من خلال العمل في مجال توفير العمل اللائق.

يذكر أن شركة ميثانكس مصر لإنتاج الميثانول، شركة مساهمة مصرية، وهى مشروع مصري مشترك مع شركة ميثانكس، الشركة الرائدة عالميا في مجال توريد صناعة الميثانول وتوزيعه وتسويقه.

تمتلك شركة ميثانكس العالمية حصة تبلغ 50% في المشروع المشترك، مع شركاء تابعين للحكومة المصرية كالآتي: الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ECHEM) بنسبة 12%؛ والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (EGAS) بنسبة 12%؛ والشركة المصرية للغاز الطبيعي(GASCO) بنسبة 9%؛ والشركة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP) بنسبة 17%.

يقع مصنع ميثانكس مصر لإنتاج الميثانول في محافظة دمياط، مصر، المطلة على البحر المتوسط، وهو مصنع على أعلى مستوى ويُعد من بين المصانع الأكثر ترشيدًا في استهلاك الطاقة في العالم. وتبلغ سعة الإنتاج السنوية 1.3 مليون طن من الميثانول، الذي يتم توريده للأسواق المحلية والأوروبية.