«ميتوان داينبنج».. عملاق توصيل الطعام الصيني ينضم إلى نادي الـ100 مليار دولار (جراف)

ميتوان تعافت من القاع الذي بلغته في أبريل ومايو

انضم عملاق توصيل الطعام الصيني عبر الإنترنت شركة ميتوان داينبنج إلى نادي الشركات التي تصل قيمتها السوقية إلى 100 مليار دولار.

وتقول وكالة بلومبرج إن ثروة وانج اكسنج مؤسس شركة ميتوان داينبنج تضاعفت منذ تحرير شركته من قيود الإغلاق العام الذي فرضته الصين لمواجهة مرض كوفيد-19.

وتعززت، منذ ذلك الحين، مكاسبه وتحسن مركزه ضمن جيل رواد الأعمال الأكثر بروزًا في مجال التكنولوجيا في البلاد.

وقفزت أسهم شركة ميتوان بنسبة 10.4% في تعاملات الثلاثاء الماضي، بعد أن أوردت الشركة إيرادات فاقت التوقعات.

تعافي عملاق توصيل الطعام الصيني

وبفضل هذا، قفزت القيمة السوقية للشركة متخطية الـ100 مليار دولار للمرة الأولى، وانتعشت آمال تعافي الشركات الصينية المعنية بتوصيل الوجبات التي تعد الأكبر في العالم.

وقفزت ثروة وانج اكسنج المدير التنفيذي للشركة وصاحب نسبة 11.3% من قاعدة مساهميها؛ لتصل إلى 10.3 مليار دولار يوم الثلاثاء الماضي، وذلك صعودًا من القاع الذي بلغته شركة ميتوان يوم 19 مارس.

ويوضح الجراف التالي ترتيب شركات الانترنت الصينية من حيث القيمة السوقية بالمليار دولار:

توسعت خدمات ميتوان لتشمل توصيل الوجبات وحجز الغرف في الفنادق عبر الإنترنت.

ميتوان تتحدى عمالقة التكنولوجيا

وبفضل هذا، تمكنت الشركة من تحدي عمالقة التكنولوجيا من أمثال على بابا جروب القابضة وشركة تنسنت.

وبدأت ميتوان تتعافى من القاع الذي بلغته خلال شهري أبريل ومايو، وعوضت الكساد الذي ألحق أكبر الأضرار بأعمال مثل الفنادق.

وبنهاية مارس الماضي، تمكنت نسبة 70% من المطاعم التي تم سؤالها من استعادة ما يقرب من نصف أحجام الطلبيات الاعتيادية، ومقابل هذا، انتعشت الطلبيات لدى نسبة 30% من المطاعم متخطية مستويات ما قبل الجائحة، حسب تصريحات صدرت مؤخرًا عن وانج.

عدم استهداف الأرباح قصيرة الأجل

وقال وانج إن شركته لا تضع مراكمة الأرباح قصيرة الأجل ضمن أولوياتها، خصوصًا أن عددًا كبيرًا من مقدمي الخدمة المحليين لا يزالون يكافحون من أجل البقاء.

وتابع: “أعتقد أن التحديات ستظل قائمة خلال الثلاثة أرباع السنوية القادمة”، وذلك بسبب استمرار انعدام اليقين والتداعيات المحتملة الناشئة عن مرض كوفيد-19”.

والقفزة التي حققتها أسهم شركة ميتوان تجئ عقب إيرادها مبيعات فاقت التوقعات بقيمة 16.8 مليار يوان (2.4 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس.

وأشارت مؤسسة مورجان ستانلي إلى ما تتميز به الشركة من مرونة وضعف المنافسة مع الشركات الأخرى.

فرص واعدة على المدى الطويل

وقال محللو شركة بيرنشتاين إن ميتوان لديها فرص واعدة على المدى الطويل وربما تشهد صعود مستوى أرباحها اكثر وأكثر بعد أن تهتم الشركة بالإعلانات بشكل أكبر.

وتواجه ميتوان معضلة تدهور الوضع الاقتصادي للصين على المدى الطويل، ما يؤدي إلى الإضرار بإنفاق المستهلكين.

ومن المتوقع أن تتضرر أرباح الشركة في يونيو بسبب ما تم إنفاقه لدعم المطاعم والتجار خلال الجائحة.

تراجع حدة التنافس مع علي بابا

وربما يضعف النمو قصير الأجل لشركة ميتوان بسبب احتياج أعمالها في مجال المطاعم والفنادق والسفر إلى انتظار بعض الوقت قبل التعافي بشكل كامل من تداعيات كورونا.

ومن المتوقع تحسين كفاءتها التشغيلية على المدى الطويل، وذلك وسط تراجع حدة التنافس مع شركة على بابا وتوسيع قاعدتها السوقية.

ويتوقع المحللون زيادة مبيعات الشركة ونمو أرباحها بفضل توسيع فئات الخدمات وتزويد التجار بحلول تكنولوجية.

