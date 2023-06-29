«ميتوان» الصينية لتوصيل الطعام  تدخل سباق تطوير خدمات شبيهة بـ «تشات جي بي تي» 

أقبلت شركة “ميتوان” الصينية لتوصيل الطعام على الاستحواذ على شركة ذكاء اصطناعي توليدي ناشئة بنحو 234 مليون دولار، مما يدفعها لدخول سباق صيني لتطوير خدمات شبيهة بـ تشات جي بي تي”.

وافقت “ميتوان” على دفع هذه القيمة نقداً، ويضاف إليها مبلغ بنحو 367 مليون يوان (51 مليون دولار) لدى “لايت يير” (Light Year)، وفقًا لإيداع في البورصة. وبهذا سترث الشركة الصينية حوالي 285 مليون دولار نقداً.

خدمات شبيهة بـ تشات جي بي تي

تعتبر “لايت يير” من بنات أفكار وانغ هويوين، الذي أعلن هذا العام عن عزمه المشاركة في الجهود المزدهرة لتطوير الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي، وبحسب ما ورد فقد وضع لهذا الشأن 50 مليون دولار من أمواله الخاصة.

وانضم رئيس مجلس إدارة “ميتوان” الملياردير وانغ جينغ في جولة تمويل للشركة بعد حوالي شهر، مستشهداً بشراكة الشركتين التي استمرت 20 عاماً والتي تضمنت بناء أكبر خدمة توصيل وجبات طعام في العالم.

لكن الشركة قالت في بيان منفصل باللغة الصينية إن وانغ هويوين واجه بعد ذلك مشكلات صحية غير محددة أجبرته على ترك مناصبه. ورفض ممثلو الشركة التعليق أكثر على حالة وانغ يوم الخميس.

تدخل “ميتوان” الآن حلبة المنافسة بين عمالقة الإنترنت الصينيين-مثل “بايدو” و”تينسنت هولدينغز” و”علي بابا غروب”- في سباق تطوير خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذين ينضمون إلى عدد كبير من الشركات الناشئة والعلماء ومهندسي التكنولوجيا السابقين الذين يسعون للتعمق في الذكاء الاصطناعي التوليدي بعد أن شد “تشات جي بي تي” التابع لـ”أوبن إيه آي” (OpenAI) انتباه العالم في نوفمبر.

وقالت الشركة في بيان: “نكتسب من خلال هذه الصفقة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرائدة والموهبة.. ويمنحنا ذلك الفرصة لتقوية وتسريع قدرتنا التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي”.