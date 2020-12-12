ميتلايف للتأمين توافق على بيع نشاط الممتلكات لشركة زيورخ بقيمة 3.9 مليار دولار

توصلت شركة ميتلايف للتأمين “MetLife” إلى إتفاقية مع شركة زيورخ ، عبر مجموعة فارمرز التابعة لها ، بشأن بيع ممتلكات وأعمال إصابات في الولايات المتحدة بقيمة 3.94 مليار دولار.

وأوضحت ميتلايف ” MetLife ” أن هذه هذه الصفقة ، التي تم الإبلاغ عنها مبدئيًا في نوفمبر ، ستشهد استحواذ مجموعة المزارعين على شركة MetLife Auto & Home مع Farmers Exchanges ، وهي مجموعة من ثلاث شركات تأمين متبادلة.

تعرف على نصيب زيورخ وبورصات المزارعين فى الصفقة

وتقدر قيمة تخارج نشاط الممتلكات من ميتلايف للتأمين MetLife بمبلغ يتجاوز 3 مليارات دولار نصيب شركة زيورخ منها 2.43 مليار دولار في الصفقة بينما ستساهم بورصات المزارعين بمبلغ 1.51 مليار دولار.

ويخضع إتمام الصفقة للموافقات التنظيمية ومن المتوقع أن تنتهي خلال الربع الثاني من عام 2021 وكجزء من الصفقة ، ستدخل بورصات المزارعين في اتفاقية توزيع حصرية مدتها عشر سنوات مع MetLife.

وبموجب الاتفاقية ، يخطط Farmers و MetLife للاستفادة من القدرات المشتركة لتقديم منتجات الخطوط الشخصية على منصة MetLife Group US Benefits.

وقال الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة MetLif الضابط ميشال خلف أنه بعد استحواذنا مؤخرًا على Versant Health ، والتي ستنقل شركة MetLife إلى مزود رعاية رقم 3 في الولايات المتحدة من خلال العضوية ، تعد هذه الصفقة خطوة جريئة أخرى في تنفيذ إستراتيجية Next Horizon الخاصة بنا”.

الإستحواذ فرصة لتسريع النمو ودخول قنوات تسويق جديدة

وأشار إلى أن الصفقة ستسمح لنا بالتركيز على نقاط قوتنا الأساسية ، وتبسيط عمل الشركة من الناحية التشغيلية ، وزيادة تميز عروضنا في مساحة مزايا الموظفين بالغة الأهمية.

وستجلب عملية الاستحواذ ما يقرب من 3500 موظف في شركة MetLife Auto & Home إلى المزارعين.

وسيحصل المزارعون أيضًا على إمكانية الوصول إلى وكلاء مستقلين إضافيين عبر شبكة MetLife Auto & Home.

بالإضافة إلى ذلك ، يحصل المزارعون على إمكانية الوصول إلى حوالي 250 مجموعة متقاربة من خلال قناة MetLife المتقاربة.

زقال جيف دايلي ، الرئيس التنفيذي لمجموعة فارمرز “يعتبر الاستحواذ على MetLife Auto & Home فرصة فريدة لتسريع نمونا ويمنحنا حضورًا كبيرًا في جميع الولايات”.

وأضاف: “تكمل قنوات التوزيع الخاصة بـ MetLife قوتنا الحالية في قناة الوكيل الحصرية ، وتعميق وجودنا في قناة الوكيل المستقلة سريعة النمو وتتيح لنا الدخول إلى قناة التسويق في موقع العمل عبر منصة رائدة ، مع اتفاقية توزيع حصرية لمدة 10 سنوات من خلال MetLife Group فوائد”.