«ميتلايف حياة» تبرم تحالف مع «أبوظبى الإسلامى»

كتب- ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

فازت شركة «ميتلايف» لتأمينات الحياة بالمناقصة التى طرحها مصرف أبوظبى الإسلامي- مصر «ADIB» لتغطية عملائه فى إطار منظومة التأمين البنكي، بعد منافسة مع عدد من الكيانات العاملة فى السوق.

الشركة تروج برامجها علي عملاء البنك

وبموجب عقد التأمين البنكي، سيتم ترويج التغطيات أو البرامج الخاصة بـ«ميتلايف» على عملاء «أبوظبى الإسلامى» من خلال فروعه، مقابل حصول البنك على نسبة من الأقساط فى صورة عمولة توزيع.

ومن المعروف أن «أبوظبى الإسلامي» كان يرتبط بتحالف تأمين بنكى مع شركة المصرية للتأمين التكافلى حياة «GIG».

2.855 مليار جنيه حصيلة ميتلايف من الأقساط المباشرة في 2018/2019

ووفقًا للبيانات الرسمية التى حصلت عليها «المال»، بلغت حصيلة «ميتلايف» لتأمينات الحياة من الأقساط المباشرة 2.855 مليار جنيه فى العام المالى 2018/2019، لتستحوذ على حصة سوقية بلغت %18.6 من إجمالى أقساط القطاع البالغة 15.3 مليار جنيه.

المركزي يقرر عودة التحالفات بين البنوك والشركات التأمين

وقرر البنك المركزى فى 2013 عودة التحالفات بين البنوك وشركات التأمين، بعد أن كانت مجمدة لأكثر من 7 سنوات بسبب بعض المشكلات التى طرأت حول مسئولية أى من شركة التأمين أو البنك عن التغطيات التى تصدرها الأولى من فروع الأخير.