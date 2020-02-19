«ميتسوبيشي» اليابانية تشيد بنمو قطاع الطاقة وتختار «قرة إنرجى» كأفضل وكيل لها في الشرق الأوسط

أشاد كازوهيرو انيوما، المدير العام لقسم محركات المولدات بشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بعمق العلاقات المصرية اليابانية، وما تحقق من تطور متسارع في قطاع الطاقة بمصر سواء في مجال البترول والاستكشافات الجديدة أو في مجال الكهرباء وما حققته مصر من وفر…

أشاد كازوهيرو انيوما، المدير العام لقسم محركات المولدات بشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بعمق العلاقات المصرية اليابانية، وما تحقق من تطور متسارع في قطاع الطاقة بمصر سواء في مجال البترول والاستكشافات الجديدة أو في مجال الكهرباء وما حققته مصر من وفر في الطاقة الكهربائية عبر تشييد منظومة متكاملة من محطات توليد الكهرباء بمختلف الوسائل التكنولوجية العالمية.

جاء ذلك خلال حفل تسليم “ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة” جائزة أفضل وكيل في الشرق الأوسط لعام 2019 لشركة كونسقرة- قرة إنرجي”، والذي عُقد، اليوم الأربعاء 19 فبراير، في أحد الفنادق بالقاهرة.

وأكد المدير العام لشركة ميتسوبيشي أن خطة التنمية المستدامة التي تعكف الحكومة المصرية على تنفيذها، تحظى بالنجاح الملحوظ.

ولفت إلى أن ذلك النجاح تم نتيجة الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي البترول والكهرباء في مصر للارتقاء بهذا القطاع عبر الاستعانة بالخبرات الدولية وتوفير سبل النجاح من خلال الدعم المستمر والعمل الجاد.

وأعرب عن سعادته بالتواجد في مصر والتعاون المستمر بقطاع الكهرباء والطاقة بين مصر واليابان، مشيدًا بالتعاون الحالي بين “ميتسوبيشي” وشركة “كونسقرة- قرة إنرجي”، والتي تم اختيارها كأفضل وكيل لشركة ميتسوبيشي في الشرق الأوسط خلال عام 2019 بعد شراكة متميزة معها منذ أكثر من 20 عامًا.

من جانبه أكد المهندس أيمن قرة، رئيس شركة كونسقرة- قرة إنرجي، أن الشركة تسعى لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة بمجال الطاقة تسهم في توفير الطاقة الكهربائية والحفاظ على البيئة بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة للحكومة المصرية 2030.

وقال إن ذلك يتم وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أَولى اهتمامًا غير مسبوق لفطاع الطاقة والكهرباء في مصر منذ توليه المسئولية.

ولفت إلى أن إنجازات الحكومة المصرية في هذا القطاع أصبحت قصة نجاح يُحتذى بها ونفخر بها كمصريين في جميع المحافل الدولية.

وأكد اعتزازه وفخره بحصول الشركة على أفضل وكيل لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في عام 2019 على مستوى الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن التعاون مع الشركة اليابانية ممتد منذ أكثر من 20 عامًا تم خلالها تنفيذ المئات من المشروعات المشتركة أفادت القطاعين الصناعي والخدمي في مصر، وقدمت حلولًا مبتكرة في مجال الطاقة.

وأوضح أن “قرة إنرجي” رائدة في تقديم الخدمات والحلول المبتكرة والمتميزة بمجال الطاقة، والتى تتناسب مع احتياجات كل المشروعات الخدمية والصناعية التي يتم تنفيذها حاليًّا في مصر من قِبل القطاعين الخاص والعام.

ولفت إلى أن “قرة إنرجي” تقدم خدمات متكاملة متضمنة التصميم الهندسي والمقاولات عامة في المجالات الكهروميكانيكية، كما تتميز في خدمات ما بعد البيع والصيانة.

من جانبه أوضح المهندس فاضل أحمد، نائب مدير المبيعات بشركة قرة إنرجي، أن الشركة حققت نجاحًا هائلًا في مجال مولدات الطاقة عبر تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في القطاعين العام والخاص، وهو ما أسهم في حصولها على هذه الجائزة من قِبل شركة ميتسوبيشي اليابانية؛ عملاق الصناعات الثقيلة في العالم.

وأكد أن “قرة إنرجي” تعمل على توفير حلول مبتكرة وفريدة لعملائها، مما يعم بفائدة على العميل والمجتمع.

وأوضح فاضل أن “قرة إنرجي” من بين الشركات القليلة الحاصلة على ترخيص توزيع وبيع الكهرباء في مصر، إضافة إلى أنها مقاول أعمال كهروميكانيكية فئة أولى.

وقال “نحن في “قرة أنرجي” نحرص دائمًا على الشراكة مع أفضل المورّدين الدوليين؛ حتى نقدم لعملائنا أفضل المنتجات عالية الجودة وأكثر الأنظمة المعتمدة عالميًّا”.

وتعدّ ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة إحدى الشركات الرئيسية لمجموعة ميتسوبيشي هي شركة يابانية متعددة الجنسيات تنتج المعدات الكهربائية والإلكترونيات، ومقرها في طوكيو باليابان.

وتشمل منتجات شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة مكونات الطيران، ومكيفات الهواء، والطائرات، ومكونات السيارات، و شاحنات رافعة شوكية، والمعدات الهيدروليكية، وأدوات الآلات، والصواريخ، ومعدات توليد الطاقة، والسفن، ومركبات الإطلاق الفضائية، وهي من ضمن أكبر 23 مقاول دفاع في العالم مقرها في اليابان.

تأسست شركة كونسوقرة عام 1997، وهي شركة مساهمة مصرية تعمل في العديد من المجالات الصناعية والخدمية، حيث إنها وكيل لكبرى الشركات العالمية المتخصصة في حلول الطاقة بمختلف أنواعها، وتنفذ الشركة مشروعات في مجال البترول والطاقة الكهربائية، سواء بشكل مباشر أو عبر الشراكة مع غيرها من الشركاء المحليين والعالميين.