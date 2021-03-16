سيــارات

ميتسوبيشى إكسباندر تطيح بسيتروين C4 من صدارة «العائلية»

رفعت حصتها السوقية إلى %80.1
أحمد شوقي 5:58 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21 5:58 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21

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أطاحت ميتسوبيشى إكسباندر بطراز سيتروين C4 من صدارة قائمة السيارات الملاكى العائلية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال شهر يناير الماضي، بعد عدم تسجيل الأخيرة أى مبيعات لتخسر المركز الأول الذى حسمته لصالحها مع نهاية عام 2020.

استحوذت ميتسوبيشى اكسباندر بنهاية يناير الماضى على حصة سوقية %80.1 من مبيعات السيارات الملاكى العائلية بعد بيعها 125 وحدة مقابل 26 وحدة فى يناير 2020 بزيادة 99 سيارة وبنسبة نمو فى المبيعات بلغت %381.

جدير بالذكر أن إكسباندر أنهت العام السابق فى المركز الثانى بقائمة الطرازات الملاكى العائلية الأكثر مبيعًا فى مصر بحصة سوقية %34.8 من المبيعات الإجمالية البالغة 1673 وحدة، فى حين كان المركز الأول من نصيب سيتروين C4 بحصة سوقية %44.3.

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لم تحتفظ سيارة سيارة سيتروين بالصدارة خلال يناير من العام الحالى بعد عدم تسجيلها مبيعات نهائيًا خلال هذا الشهر.

وبنهاية يناير 2021 حسمت سوزوكى ارتيجا المركز الثانى لصالحها بقائمة الطرازات الملاكى العائلية الأكثر مبيعًا فى مصر بحصة سوقية %19.9 من المبيعات الإجمالية للفئة البالغة 156 وحدة.

وفيما يتعلق بترتيب العام السابق كاملًا؛ جاءت ارتيجا فى المركز الثالث بحصة سوقية تقارب %17.2 فيما كانت السيارة بايك M60 فى المركز الرابع بحصة سوقية %3.7 لكنها خرجت كذلك من الترتيب بنهاية يناير السابق بعد فشل العلامة الصينية فى بيع أية وحدة.

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يذكر أن مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها «ملاكي- أتوبيسات- شاحنات» قفزت بنسبة %49.3 خلال الشهر الأول من العام الحالى ببيعها 20.7 ألف وحدة مقابل 13.9 ألف فى نفس الفترة من 2020 فيما سجلت السيارات الملاكى بمختلف فئاتها زيادة بنسبة %71 مسجلة 14.9 ألف وحدة مقابل 8.7 ألف، بفضل النمو الكبير المحقق فى مبيعات معظم الفئات خاصة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التى تضاعفت مبيعاتها إلى 3.3 الف وحدة خلال يناير السابق مقابل 1.6 ألف وحدة فى نفس الشهر من 2020، وكذلك وصلت السيارات بين 1500 و1600 سى سى إلى بيع 7.8 ألف وحدة مقابل 4.9 ألف وحدة.

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بقلم أحمد شوقي

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