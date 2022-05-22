ميتسوبيشى إكسباندر الأولى بين السيارات «العائلية»

اقتنصت ميتسوبيشى إكسباندر المركز الأول بقائمة الطرازات الرياضية متعددة الأغراض؛ بحصة سوقية %45.3 من مجمل المبيعات البالغة 1000 وحدة خلال أول 3 أشهر من العام الحالى.

جاءت سوزوكى إرتيجا (الجيل الجديد) فى المركز الثانى بنسبة %25.3؛ فيما حلت النُّسخة القديمة من إرتيجا فى المرتبة الثالثة بنسبة %15.4، وتبعتها تويوتا روميون فى المركز الرابع بنسبة %14 من المبيعات.

وينتمى طراز «إكسباندر» لفئة السيارات متعددة الأغراض MPV، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 104 حصان، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 13.8 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت سيارات «ميتسوبيشى إكسباندر» موديل 2022 ببعض المواصفات ووسائل الأمان والسلامة «الوسائد الهوائية، ونظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD.

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفى، وحساسات مطر، ومكيّف هواء، ومقاعد قماش، وسبويلر خلفى، كما احتوت على نظام ترفيهى مكون من (عدد 4 مكبرات صوتية- راديو- مشغل MP3-– مدخل USB، وغيرها.

وزودت طرازات «ميتسوبيشى إكسباندر 2022» الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومن أبرزها خاصية إدارة المحرك بدون مفتاح، ومفتاح ذكى، وإمكانية التحكم بالنظام الترفيهى عبر عجلة القيادة، وطى المرايات الجانبية كهربائيًّا، وشاشة وسائط تعمل باللمس مع وجود كاميرا خلفية، وريموت كنترول، وغيرها.

يمنع نظام منع انغلاق المكابح ABS العجلات من الانغلاق أثناء الكبح فى حالات الطوارئ، ويساعد قائد السيارة فى السيطرة على المركبة، لا يقوم ABS دائما بتقليل مسافات التوقف، الذى يتأثر بعدة عوامل بما فى ذلك ظروف سطح الطريق والاحتكاك بين الإطارات وسطح الطريق. يمكن لنظام منع انغلاق المكابحABS مساعدة قائد السيارة فى الحفاظ على السيطرة أثناء الكبح، ولكنه ليس بديلًا عن القيادة الآمنة، ونظام منع انغلاق المكابح.

ويعمل نظام إشارة التوقف فى الطوارئ ESS على تجنب التصادم الخلفى، فيقوم بتفعيل أضواء التحذير من المخاطر تلقائيًّا أثناء الكبح المفاجئ لتنبيه قائدى السيارات خلفك، ويعمل نظام الإشارة بالتوقف الاضطرارى ومن ثم تقليل احتمالية حدوث تصادم خلفى.