«ميتا» تُخطط لشطب آلاف الوظائف .. لهذا السبب

تعتزم شركة ميتا الأمريكية المالكة لمنصتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ” و “إنستجرام” شطب آلاف الوظائف في محاولة لاستعادة الربحية، ومن المقرر الإعلان عن هذه الوظائف في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وفق ما ذكرته شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.

وقد مرت ثلاثة أشهر فقط منذ أن قام مالك فيسبوك وانستجرام بتسريح 11000 شخص، أو 13٪ من إجمالي القوة العاملة، حيث أشار المؤسس والرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرج، إلى الابتعاد عن الرهانات باهظة الثمن التي قام بها فيما يخص مشاريع النمو الجديدة.

عام الكفاءة

قال زوكربيرج إن عام 2023 سيكون “عام الكفاءة”، حيث ينخفض عدد العاملين بالشركة بشكل جذري استجابة لبيئة إعلانية ضعيفة كشفت عن مقدار الوظائف التي أضافتها شركات التكنولوجيا أثناء فترة الوباء.

ووفقًا لـبلومبيرج، فقد طلبت إدارة ميتا من المديرين ونواب الرئيس إعداد قوائم بأسماء الموظفين الفائضين عن حاجة الشركة.

ويأتي هذا التخفيض في عدد العمالة في نهاية جولة المكافآت السنوية للشركة، وهو أمر قد يسهل على بعض الموظفين قبول هذا الوضع.