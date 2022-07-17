«ميتا» تعلن عن أكثر الرموز التعبيرية استخداما على تطبيقات فيسبوك وإنستجرام

أعلنت شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك وانستجرام أكثر الرموز التعبيرية المستخدمة على مستوى العالم فى مصر.

واستعرض بيان استخدام الأفراد في مصر للرموز التعبيرية عبر تطبيقات فيسبوك وإنستجرام.

جاء الرمز التعبيري الرياضي الأكثر استخداما في السير الذاتية على إنستجرام في مصر: (كرة القدم)

وجاءت بعض الرموز التعبيرية الرياضية الشائعة الأخرى المستخدمة في منشورات فيسبوك في مصر

بنيما جاءت من أكثر الرموز التعبيرية للأطعمة والمشروبات استخداما في منشورات وتعليقات فيسبوك وإنستجرام في مصر

أيضاً، من بين الرموز التعبيرية الأكثر استخداما والتي صدرت حديثا (الإصدار 14.0) على فيسبوك، والتي يستخدمها الأشخاص الذين يعيشون في مصر، (ومعانيها وفقا لـ Emojipedia) هي:

وجه أصفر مع دموع تتدفق في أسفل عينيه الكبيرتين: يمكن استخدامه للتعبير عن مجموعة من المشاعر بما في ذلك الحزن، الغضب، الإحراج، الإعجاب، والامتنان.

يدان تشكلان شكل قلب: تستخدم للتعبير عن الحب والدعم.

وجه أصفر يضع يديه على عينيه ويرفع حاجبيه: عين واحدة واسعة تنظر من خلال الأصابع. يمكن استخدامه للتعبير عن ازدواجية الرغبة في النظر بعيدا عن شيء ما لأنه مخيف، أو مثير للاشمئزاز، أو محرج، ولكنه غير قادر على ذلك.

وجه أصفر مع تحية بيده اليمنى: تستخدم كعلامة على الاحترام.

وجه أصفر مع عيون مفتوحة (غير مبتسمة) ويد على الفم: يستخدم للتعبير عن الصدمة أو المفاجأة.