«ميتا» تعلن أسماء الفائزين في أول تحدي Spark AR العالمي بالشرق الأوسط

كشفت شركة “ميتا” اليوم، عن أسماء الفائزين في تحدي Spark AR الذي نظمته للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع مقر المبرمجين ومتحف المستقبل وLenslist.

وقدّمت مجموعة من المبدعين من جميع أنحاء العالم، خلال المسابقة التي استمرت مدّة ثلاثة أسابيع، أكثر من 400 مشاركة خاصة بالواقع المعزز باستخدام أحدث التقنيات، أثناء تنافسهم للحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية وصلت قيمتها إلى أكثر من 50 ألف دولار.

وبعد إغلاق باب تقديم العروض في 19 يونيو، انعقدت لجنة التحكيم المكونة من خبراء من كلّ من شركة “أكسنتشر” لخدمات التكنولوجيا وطيران الإمارات ومتحف المستقبل و”لينس ليست” و”ميتا” لتقييم الطلبات المقدّمة. وأثنى الخبراء على الإبداعات النوعية التي قدمها المبدعون في مجال مؤثرات الواقع المعزز، واستندت تقييماتهم على أربعة معايير أساسية لاختيار الفائزين وهي: الحرفية، والأصالة، والإبداع، والفكرة.

وكان تحدي Spark AR قد حدّد مسارين رئيسيين للتنافس. ركز الأول على تأثيرات الواقع المعزز في مجال “مستقبل النقل”، بالتعاون مع طيران الإمارات، أما المسار الثاني فتعلّق بـ”مستقبل العمل”، بالتعاون مع شركة “أكسنتشر”.

قائمة الفائزين لكل مسار:

• الجائزة الأولى (6000 دولار): الطيران فوق المستقبل ساياوكي بيك

• الجائزة الثانية (3000 دولار)

o طائرة غير مرئية – مونيك كارفالهو

o سماء الفضاء: المريخ – دومينيك أمالفيتانو

o السفر للجميع – كينيشرو تاكاماتسو

• الجائزة الثالثة (1000 دولار)

o مطار المستقبل – أناستاسيا مارشينكو

o رحلة مستقبلية – فلافيا فريري كارنيرو

o ترفيه أي سي إي – إيلسا إيلسا

o معرض فن السحاب – كازومي ساتو

o قنديل البحر في الفضاء – فياتشيسلاف سيرمانر

o مستودع المستقبل دانيلو تيكسيرا

مستقبل العمل (يمكن تحميل المؤثرات الفائزة هنا)

• الجائزة الأولى (6000 دولار): غرفة ألعاب الواقع الافتراضي – صفاء هديل ناني

• الجائزة الثانية (3000 دولار):

o سايبر فيبرافون – سبيس جو

o محاضر الفضاء 2023 – كوري بيغلي

o علوم المستقبل – ريم شلق

• الجائزة الثالثة (1000 دولار):

o باني الجسم الغامض – جوليان براتاما أشيدك

o مستقبل ديرمو 🕶️ – إميليو فيغاس

o مقابلة الواقع المعزز – أمير أوروزوبيكوف

o مؤثر مصنع الروبوت – دجانيلسون لوبيز

o مختبر المستقبل – ماريا سيليش

o التدريب الطبي بالمواقع المعزز – توبياس موسارت