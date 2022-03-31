المال – خاص

أعلنت شركة ميتا عن إطلاق هاشتاج رمضان الخير فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يتضمن بتفعيل الـReels مع صناع المحتوى العالميين للمشاركة في جمع الأموال والتوعية للمساعدة في توزيع أكثر من 1,000,000,000 وجبة عبر 50 دولة في 6 قارات مختلفة، بالشراكة مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

وقالت الشركة فى بيان صحفي اليوم إنها ستقوم بالتعاون مع شركائها بإنشاء “Reels” حول الوجبات خلال شهر رمضان وإرفاق محفظة #MealsforReals للمساعدة في جمع الأموال والتبرعات، بالإضافة إلي إطلاق 4 محادثات هذا العام.

وتستضيف المحادثات الرمضانية كبار صناع المحتوى العالميين من خلال سلسلة من المحتوى المباشر على “فيسبوك” و”إنستجرام”، يديرها أهم صناع المحتوى وتتمحور حول #رمضان الخير .



وتابعت : سنوحد جهودنا عبر الشراكات المجتمعية، وندعو المبدعين والشخصيات العامة لدعم ثلاث منظمات غير حكومية في لبنان، ومصر، والمغرب لزيادة الوعي حول المبادرات المختلفة، وتشجيع المستخدمين على التبرع لمختلف القضايا، إذ نحقق الاستفادة من” FoAs” والقيمة التي نقدمها للمجتمعات خلال شهر رمضان.



● كما نتشارك مع مدونة الطعام والسفر الرائدة “NoGarlicNoOnions” إلى جانب العديد من المجتمعات اللبنانية لاستضافة نشاط طبخ في كل مدينة رئيسية في لبنان، وإعداد 4000 وجبة “رز ع دجاج” الشهيرة في لبنان. تشمل بعض المجتمعات التي سنعمل معها كل من : شباب صيدا، دارة طرابلس الخيرية، Safe Side، وTeta w Jeddo.

الفن في المنتج (فيسبوك وإنستجرام):



● قمنا بإنشاء فلتر مؤثرات الواقع المعزز الخاصة برمضان على “فيسبوك” و”إنستجرام” عبر تعاون بين عمرو مسكون، أحد أبرز صناع المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومبتكري سبارك للواقع المعزز Spark AR، و MadebyHumans وFilterqu.



● سيتم استضافة مؤثرات الواقع المعزز على حساب صناع “SparkAR ” الخاص بنا على إنستجرام. وجنبا إلى جنب مع عمر مسكون، سيقوم مبتكرو “SparkAR ” بتوسعة ذلك التأثير من خلال المحتوى المتعلق بشهر رمضان. أيضا بدءا من 2 أبريل، يمكنك تجربة مؤثرات الواقع المعزز هذه على قصصك أو الـ”Reels” الخاصة بك.