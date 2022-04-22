أعلنت “ميتا” اليوم الجمعة نشر الإصدار الثاني من الكتاب الإلكتروني لبرنامج #SheCreates بناءً على النجاح الذي حققه الإصدار الأول العام الماضي.

ويعد الكتاب منصة مخصصة للاحتفاء بالنماذج النسائية الملهمة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، حيث يسلط الضوء على نجاحهن في بناء المجتمعات وريادة الأعمال وتنميتها.

وتحتفي “ميتا” في الإصدار الثاني من الكتاب بـ 30 سيدة أحدثن تغييرات مفيدة لمجتمعاتهن وقدمّن أمثلة ملهمة للآخرين.

وكانت “ميتا” قد نشرت الإصدار الأول من كتاب #SheCreates كمجتمع حصري للنساء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاحتفال بإنجازاتهن وقدرتهن في التغلب على التحديات غير المتوقعة على مدار العامين الماضيين من جائحة كورونا. وفي هذا العام، يسلط الإصدار الجديد من الكتاب هذا العام الضوء على قيادات نسائية استطعن تقديم نماذج ملهمة في مجال ريادة الأعمال وتأسيس الأعمال الناجحة والمجتمعات.

ويضم إصدار هذا العام أسماءً من بينها: لمى جمال – مؤسسة مطبخ مامالو (دولة الإمارات)؛ سارة سكلاني – صاحبة ليلي كاندي (دولة الإمارات)؛ مينا العريبي – رئيسة تحرير صحيفة ذا ناشيونال (العراق)، داليا دغمش سوبرا – كاتبة ورائدة أعمال سورية ألمانية (سوريا)؛ رانيا حماد – مصممة أزياء بريطانية مصرية (مصر)؛ منال رستم – رياضية مصرية وقائدة مجتمع (مصر)؛ فرح نابلسي – مخرجة فلسطينية بريطانية ومرشحة لجائزة الأوسكار وحائزة على جائزة BAFTA (فلسطين)، نادين سمرة – مديرة الأعمال لدى “وياك” (الأردن)، منى أبو هنا – رئيسة قسم الموارد البشرية في PwC في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (لبنان)، وغيرهن…

ويسلط الكتاب الضوء على قيادات نسائية سطرن قصص نجاحات ملهمة، ويشاركن تجارب حياتهن المهنية، والتحديات والنصائح القيمة لأولئك الذين يرغبون في السير على خطاهن.

وتستعرض ميتا من خلال الإصدار الثاني من كتاب #SheCreates، قوة الاتصالات الهادفة التي تم إجراؤها على منصاتهن حيث يوجد تحالف نسائي في مجموعة تطبيقات “ميتا” لدعم بعضهن والارتقاء بقدراتهن.

وقالت ديريا ماتراس، نائبة الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى “ميتا”: “تواجه نساء اليوم عددًا لا يحصى من التحديات التي لا مثيل له، من بينها التحيز اللاواعي والتوقع المتبادل بدعم بعضهن. أنا فخورة للغاية بإطلاق النسخة الثانية من الكتاب لتسليط الضوء على التأثير اليومي المذهل للمرأة في جميع أنحاء المنطقة.

ويبقى هدفنا في هذا العام أيضاً تسليط الضوء على النماذج النسائية اللواتي يشكلن مصدر إلهام للأخريات الساعيات للازدهار مثلهن ليكن قادة المستقبل اللواتي يصنعن الفرق الحقيقي ويحققن التغيير المطلوب لكسر الحواجز ويعدن تعريف ما هو ممكن في جميع المهن والقطاعات والصناعات في المنطقة.

تم تصميم الكتاب من قبل نوران عويس، رسامة ومصورة ومصممة ديكور داخلي ومؤسسة وكالة Regiggers الإبداعية واستوديوهات كورتيارد 66 (Courtyard 66) في القاهرة، مصر لديها أكثر من 200 ألف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تشارك نوران محتواها الإبداعي وتواصل تنمية مجتمعها عبر الإنترنت من خلال مشاركة رحلتها كرائدة أعمال وفنانة محترفة.