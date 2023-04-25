«ميتا» تتيح الدخول لحساب «واتساب» بنفس الرقم من 4 هواتف

أعلن مارك زوكربيرغ، مؤسس “ميتا” المالكة لتطبيقات “واتساب وفيسبوك وإنستجرام” عبر إحدى صفحاته الشخصية عن إتاحة خاصية الدخول إلى واتساب بنفس الرقم من 4 هواتف، مما يوضح الاستراتيجية التي قررت أن تنتهجها ميتا مؤخرا .

وانتهجت ميتا خلال الفترة الماضية عدة قرارات بهدف العمل على تطوير المحتوى الخاص بها.

وكانت ميتا قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها افتتاح معرض خاص بها ، يتيح للمستهلكين شراء سماعات وأدوات فيسبوك.

وذكرت ميتا أنه من المقرر افتتاح متجر ميتا ستور على مساحة 1550 قدما مربعة داخل شركة بورلينجيم بولاية كاليفورنيا الأمريكية 9 مايو، وسيقدم عروضا توضيحية لسماعات الرأس (في.آر 2 كويست) وجهاز الاتصال عبر الفيديو (بورتال)، إضافة إلى نظارات ذكية تنتجها مع راي-بان.

وسيتم توفير الأجهزة، باستثناء نظارات راي- بان، للشراء في المتجر، وقالت الشركة إنه يمكن أيضا شراء المنتجات عبر الإنترنت من خلال صفحة تسوق جديدة على موقع ميتا دوت كوم.