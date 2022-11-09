«ميتا» تبدأ إجراءات تسريح موظفيها في إطار خفض تكاليف التشغيل

صرحت شركة ميتا المالكة لتطبيقات فيسبوك وواتساب وانستجرام عن نيتها تخفيض نسب الموظفين في الشركة بنسبة تقدر بنحو 13%، وفقًا لبيان نشرته الشركة في الصباح الباكر اليوم.

وقال زوكربرج في رسالة إلى موظفي ميتا، “أريد أن أتحمل مسئولية هذه القرارات، وكيف وصلنا إلى هنا، أعلم أن هذا صعب على الجميع، وأنا آسف بشكل خاص لمن تأثر” بهذه القرارات.

وقررت الشركة اتخاذ مجموعة من التدابير الخاصة بالتوظيف، من خلال ايقاف عمليات ايفاد موظفين جدد خلال الفترة الراهنة.

وتعتبر هذه أول عملية تقليص واسع النطاق في عدد الموظفين في تاريخ الشركة منذ تأسيسها قبل 18 عامًا.

وكانت تويتر قررت تقليص عدد الموظفين لديها بواقع النصف بعد استحواذ الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، على الشركة مؤخرا.

وسرح تويتر ما يقرب من 3700 شخص هذا الأسبوع كوسيلة لخفض التكاليف بعد استحواذ ماسك.

ويشهد مجال التكنولوجيا حاليًا ركودًا خطيرًا بحيث أعلنت عدة شركات كبيرة تسريح أعداد كبيرة من الموظفين لديها.

وانخفضت أرباح ميتا إلى 4,4 مليار دولار في الربع الماضي من العام، أي بتراجع 52% على أساس سنوي.