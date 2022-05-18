«ميتا»: الميتافيرس تضيف 3 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي خلال 10 سنوات

اصدرت شركة “ميتا” المتخصصة في التكنولوجيا المجتمعية تقرير تحت “الأثر الاقتصادي العالمي المحتمل لميتاﭬيرس” اعتمد في إعداده على عدد من المعايير والأدوات التحليلية والكميّة لتحفيز النقاشات المتعلقة بالفرص الاقتصادية التي يمكن لميتاﭬيرس إيجادها على المستوى العالمي.

وطبقًا للبيانات التي اتت في التطبيق فإنّه من المتوقع أن تضيف ميتاﭬيرس حوالي 3 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي على مدار عشر سنوات، إذا تم استخدام تقنيات الشركة على نطاق عالمي واسع، لتتمكن من تحقيق نمو مماثل لتكنولوجيا الهواتف المحمولة خلال العقود الماضية.

أما على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، فتشير التقديرات إلى أن ميتاﭬيرس يمكنها المساهمة بنسبة 6.2% من إجمالي النواتج المحلية لدول المنطقة، أو ما يعادل 360 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وتستعرض نتائج التقرير حجم الإمكانيات المتقدمة التي تمتلكها ميتاﭬيرس بما يتيح لها تحقيق باقة من المزايا والفوائد الاقتصادية الكبيرة، والتي تتضمن المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة حياة ملايين البشر في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.