«ميباكو» للأدوية تحقق 115 مليون جنيه مبيعات في الربع الأول من 2022

حققت شركة «ميباكو» للأدوية مبيعات بقيمة 115 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022.

وتعد «ميباكو» تابعة لمجموعة الشركات القابضة «أكديما»، وهي الشركة الوحيدة بحسب موقعها الرسمي التي تستخلص المواد الفعالة من النباتات الطبية في مصر.

نظمت جامعة فاروس زيارة ميدانية لمصنع ميباكو للأدوية والنباتات الطبية بمنطقة أنشاص بمحافظة الشرقية.

قام الطلاب بزيارة مزرعة النباتات الطبية التابعة للمصنع،كما تعرف الطلاب على مراحل عمل المصنع في مرحلة استخلاص هذه النباتات بإستخدام المذيبات وغاز ثانى أكسيد الكربون السائل.

مرحلة تركيز الخلاصات وفحصها كيميائياً، والتخزين والتصنيع الدوائي

كما شملت الجولة أيضاً زيارة معامل الأبحاث والتعقييم للمستحضرات والتعرف على أنواع الأجهزة العلمية المستخدمة.

وفى ختام فاعليات الزيارة تم توزيع عينات من مستحضرات الشركة على طلاب الجامعة كما قام مدير المصنع بإرسال عينات من البذور الخاصة ببعض النباتات لزراعتها فى محيط الكلية ليتعرف الطلبة عليها ودراستها.

حذرت وزارة الصحة والسكان فى منشور دورى من دواء مغشوش وغير مسجل بالوزارة وهو (جواسول- إن شراب) (مكمل غذائى) من إنتاج الشركة العربية للأدوية والنباتات الطبية (ميباكو – ميدى فود)

ودعت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، إلى ضبط وتحريز الدواء بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية.

وأكدت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط المستحضر بأي مؤسسة صيدلية، حال عدم وجود فواتير، وضد الجهة الموردة حال وجود فواتير.