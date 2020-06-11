مياه شرب القاهرة تعلن عن انقطاع الخدمة عن عدد من المناطق غدا

وتهيب شركة مياه شرب القاهرة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب،

قالت شركة مياه شرب القاهرة إنه نظرا لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ مشروع كوبري للمشاه بجوار مستشفي كوبرى القبة العسكرى الأمر الذي يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600م.

والذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (الكلية الفنية العسكرية – المعهد الفني للقوات المسلحة – دار الضيافة – مستشفى عين شمس التخصصى ).

وضعفها عن (مستشفى كوبرى القبة العسكري) اعتبارا من العاشرة صباح غد الجمعة وحتى الثامنة مساء نفس اليوم.‎

وتهيب شركة مياه شرب القاهرة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .