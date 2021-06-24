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«مياه المنيا» : 1.4 مليار جنيه لتحسين الخدمات بـ182 قرية بالمحافظة

إجمالى عدد مشروعات المياه الجارى تنفيذها 32 مشروعا شاملة التوصيلات المنزلية للمواطنين
أحمد صبحي 12:38 م, الخميس, 24 يونيو 21 12:38 م, الخميس, 24 يونيو 21

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قال المهندس ياسر الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه جار حاليا تحسين خدمات مياه الشرب بمحافظة المنيا، بتكلُفة إجمالية تقدر بمليار و ٤١٩ مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى.

وأوضح أن إجمالى عدد مشروعات المياه الجارى تنفيذها 32 مشروعا لخدمة ١٨٢ قرية، شاملة التوصيلات المنزلية للمواطنين لتحقيق الاستفادة العاجلة من المشروعات المنفذة وتحسين حياة المواطنين.

وأضاف رئيس الشركة، أنه تم إسناد تنفيذ ٥ محطات مرشحة ضمن المبادرة، وهي:

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“محطة العدوة بطاقة تصميمية 200 لتر/ثانية، ومحطة مياه شارونة مغاغة بطاقة تصميمية 100لتر/ثانية، ومحطة  بنى حسن الشروق بأبو قرقاص بطاقة تصميمية (٧٠) لتر/ثانية، ومحطة مياه مدينة ملوى بطاقة تصميمية 450 لتر/ثانية.

وأكد أنه تم البدء فى تنفيذ محطة مياه الجزيرة بدير مواس بطاقة تصميمية (٣٠٠) لتر/ثانية ” بتكلفة إجمالية  ٧٣٣ مليون جنيه.

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه تم طرح تنفيذ مشروعي آبار ارتوازية بمركزى ملوى وأبوقرقاص، وجارٍ طرح مشروع بمركز دير مواس ومغاغة، وتركيب وحدات حديد ومنجنيز  بملوى ومغاغة بإجمالى تكلفة ٢١ مليون جنيه.

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وأضاف، أنه جارٍ إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالمراكز المستهدفة من المبادرة بتكلفة إجمالية ١١٥ مليون، وإعادة تأهيل لمحطات المياه  بتكلفة إجمالية ٧٠ مليون جنيه.

وأكد المهندس ياسر الشهاوى، ضرورة المتابعة المستمرة لنسب التنفيذ ومراحل العمل للمشروعات الجارى تنفيذها، ضمن تكليفات كل من اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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بقلم أحمد صبحي

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