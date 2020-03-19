«مياه المنيا» تطلق مبادرة لتعقيم المساجد والكنائس داخل المحافظة لمواجهة «كورونا»

صرح المهندس ياسرالشهاوى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا بانه بناءا على تعليمات كلا من السيد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة تم تكليف قطاع المعامل بتعقيم كافة فروع الشركة ومراكز خدمة العملاء كإجراء احترازى ضد فيرس كورونا المستجد.

وأضاف الشهاوى ان الشركة أطلقت مبادرة هى الأولى من نوعها على مستوى شركات المياه حيث قامت الشركة بتعقيم مسجد صلاح الدين بالمنيا بناء على طلب من الأوقاف وأن الشركة مستعدة لتقديم كافة الدعم للمساجد والكنائس داخل المحافظة فى حالة طلبها أو أى مصلحة حكومية أخرى.

ولفت الي أن إدارة التوعية بالشركة تعمل حاليا على طباعة أكثر من 3500 مطبوع به إرشادات خاصة بالتوعية التى تخص الفيرس وسيتم توزيعها على المواطنين داخل المحافظة وانه تم عمل لوحات توعية بكافة فروع الشركة للتوعية بخطورة الفيرس وطرق الوقاية من الإصابة به.