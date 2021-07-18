«مياه القليوبية» توجه بتشغيل المحطات بكامل طاقتها خلال عيد الأضحى

المرور على محطات الصرف ومنع إلقاء مخلفات الأضاحى بها

قال المهندس مصطفي مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إنه أصدر تعليماته بتشغيل جميع محطات مياه الشرب بكامل طاقتها خلال عيد الأضحى المبارك، إضافة إلي المحطات الارتوازية ورفع درجة الاستعداد، نظرا للاستهلاك المتزايد خلال إجازه عيد الأضحي. مصطفي مجاهد

وأضاف مجاهد أنه أصدر توجيهاته لمدير الأفرع بالمرور علي محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي للتأكد من العمل بكامل طاقتها، وشدد علي الالتزام بالنوبتجيات خلال عيد الأضحى المبارك.

وناشد رئيس شركة مياه القليوبية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب لضمان استمرار الخدمة لجميع المواطنين ومنع استخدام خراطيم المياه ورش الشوارع، وأن تكرار شكاوي المواطنين من ضعف وانقطاع المياه ناتج عن الإسراف في استخدام المياه من بعض المواطنين ووجه بتحرير محاضر للمخالفين.

ودعا مصطفي مجاهد جموع المواطنين بحسن التعامل مع خدمة الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بها لمنع حدوث طفوحات بالشوارع وتكدير المواطنين.