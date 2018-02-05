مياه الصرف الصحى تحيط بمساكن ابنى بيتك فى سيوة

معتز محمود



تشهد منطقة مساكن ابنى بيتك فى سيوة جنوب محافظة مطروح تفاقمًا لأزمة مياه الصرف الصحى، على نحو جعلها تحيط ببعض مساكن المواطنين بالمنطقة.



ودفعت هذه الحالة المتردية بعض المواطنين من أهالى منطقة ابنى بيتك فى سيوة للتقدم بشكوى لمحافظة مطروح يطالبون فيها بحل الأزمة وفقاً لمصدر بمحافظة مطروح.



وأضاف المصدر أنه تم عرض الشكوى على اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح وكلف كلًا من رئيس مجلس مدينة سيوة ورئيس شركة المياه والصرف الصحى ببحث الشكوى والعرض عليه مرة أخرى.



وشهدت محافظة مطروح خلال الأشهر الماضية إنشاء خطي طرد جديدين من محطة الرفع الرئيسية إلي محطة المعالجة، بتكلفة 160 مليون جنيه وانشاء شبكة صرف امطار بمدينة مرسي مطروح.



كما تم العمل فى استكمال مشروع الوصلات الفرعية للمرحلة الثانية للصرف الصحي بمدينة مرسي مطروح واستكمال مشروع احلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات وروافع الصرف الصحي والبدء في مشروع الصرف الصحي بمنطقة المعسكرات والمضيفة بالكورنيش.



وتجدر الإشارة إلى أن محافظة مطروح شهدت طفرة فى مشروعات المياه والصرف الصحى خلال الأشهر الماضية، حيث تمت اقامة مشروعات وإعادة تأهيل للمياه والصرف الصحى خلال عامين بقيمة مالية 350 مليون جنيه (تمويل ذاتى) خلال خطة العام المالى الجديد 2017/2018، منها مشروعات لمياه الشرب باجمالي 245 مليون جنيه، ومشروعات للصرف الصحى باجمالي 105 ملايين جنيه.