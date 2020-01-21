مياه الشرب تسعى لإنهاء مشكلة انسدادات شبكات صرف بالإسماعيلية مارس المقبل

تسعى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة لإنهاء مشكلة انسدادات شبكات الصرف الصحي بمنطقة “جاردن سيتي” خلف مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية منتصف مارس المقبل.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب، إن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين، تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100%.

وأضاف أن المرحلة الأولى شملت إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي من تقاطع شارع المدارس مع نادي النخيل وربطه على الخط الرئيسي بالطريق السريع بقطر 500 مم بدلا من 300 مم وبطول 320 م.

وشملت المرحلة الثانية أعمال الإحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحي خلف مبنى ديوان عام المحافظة الجديد بقطر 400 مم بدلا من أقطار 200 مم وبطول 270 متر.

وأوضح أنه من المخطط الانتهاء منها منتصف مارس المقبل، للقضاء نهائيا على أزمة انسداد شبكات الصرف الصحي بالمنطقة. صورة لإصلاحات شركة مياه الشرب

وأشار إلى أن قطاع مياه الشــرب والصرف الصحي يحظى باهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية.

ويأتي ذلك لرفـع كفاءة القطاع، وتأمين الطلب المتزايد على ميــاه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل زيادة عدد السكان.

مياه الشرب تسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وتابع، أن الشركة تسعى دائما لتحسـين الخدمات التي تقدمها للمواطنين من خلال التنسيق مع محافظة الإسماعيلية.

ويتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة خلف مبنى ديوان عام محافظة بالإسماعيلية.

وكانت المنطقة قد شهدت انسدادات مستمرة في خطوط وشبكات الصرف الصحي نظرا للتوسع العمراني المتزايد خلال الأعوام الماضية.

مما تسببت في عدم قدرة الشبكات على استيعاب زيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها اللواء عبد الحميد عصمت لمواقع العمل لمتابعة تنفيذ مراحل المشروع.

وأيضا للوقوف على حجم الإنجاز الفعلي للأعمال، ووجه بسرعة الانتهاء منها وفقاً للتوقيتات المخطط لها.