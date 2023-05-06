«مياه الشرب» بالدقهلية تسعى لتنفيذ مشروعين لتحسين مصرف كتشنر

دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، شركات الاستشارات المتخصصة في مجال أعمال تصميم والاإشراف على التنفيذ لإعادة التأهيل لمحطات معالجة الصرف للمشاركة بالمناقصة الدولية العامة لمشروعات مصرف كيتشنر.

وأشار مصدر بالشركة، إلى أنه من المقرر تنفيذ مشروعين في هذا الشأن، والتي تشمل محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة بهوت، ومن المقرر أن يتم إنشاؤها بسعة تصل إلى 16 ألف متر مكعب يوميا.

وسيتم إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بنبروه والتي تتضمن إعادة تأهيل وتوسعات لتلك المحطة، حيث تشمل التوسعات أن تعمل بطاقة 10 آلف متر مكعب يوميا.

كما تشمل المشروعات في هذا النشاط تجميع الصرف الصحي الخاص بقرى بهوت والتي تضم 5 قرى و2 تابع، بالإضافة إلى تجمع قرى نبروه والتي تشمل قريتين.

وأشار المصدر، إلى أن تنفيذ تلك المشروعات يأتي في ضوء القرض الذي حصلت عليه الحكومة المصرية ممثلة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية من بنك الاستثمار الأوربي ومنحة لتسهيل الاستثمار في منطقة الجوار (NIP) وتنوي تطبيق جزء من التمويل لتنفيذ مهمة الخدمات الاستشارية لتلك المشروعات.

وحددت شركة الدقهلية لمياه الشرب والصرف والصحي بالدقهلية، يوم 4 يوليو المقبل والذي سيكون بمقر الشركة بالدقهلية.

وخلال أكتوبر الماضي شارك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، في أسبوع القاهرة للمياه، وذلك لمناقشة التقدم المحرز في الدعم المشترك لتطوير وتنفيذ مشروع تحسين مياه صرف كتشنر.

ويهدف المشروع المشترك إلى توفير نهج جديد لخفض التلوث في مصر من خلال معالجة العديد من مصادر التلوث في نفس الوقت، لتحقيق أفضل تأثير، كما أنه أول برنامج من نوعه يتم تنفيذه في مصر، ومن المحتمل تنفيذه في مناطق وبلدان أخرى.

وسيسهم تحسين نوعية المياه بالمصرف في تحسين الظروف الصحية والبيئية لستة ملايين شخص، ويعزز الزراعة من خلال تحسين جودة مياه الري في ثلاث محافظات هي كفر الشيخ، والعربية، والدقهلية في منطقة الدلتا بمصر.

وخلال الحدث، ناقش البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي التقدم المحرز، والخطوات التالية التي يجب القيام بها في إدارة العناصر الثلاثة للمشروع، والتي تشمل تحسين إدارة المخلفات البلدية الصلبة، وإعادة تأهيل المصارف، وتوسيع شبكة الصرف الصحي.

كما ناقشوا الفوائد الصحية والبيئية للمشروع، ومن بينها إزالة التلوث في فرع دمياط في نهر النيل من خلال التحويل الكامل لمصرف عمر بيك، وتحسين جودة مياه الري في نظام تصريف كتشنر.

ومن المتوقع أن يمنع المشروع إلقاء النفايات الصلبة وتلويث المصرف.

ويقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضاً بقيمة 148 مليون يورو، وبنك الاستثمار الأوروبي قرضاً بقيمة 213,9 مليون يورو لتمويل المشروع.

كما التزم الاتحاد الأوروبي بتقديم 45 مليون يورو في شكل منح للإنفاق الرأسمالي والمساعدات الفنية.

من جانبها، كانت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: قد صرحت “يقدم البنك الدعم لاستثمارات المياه ذات التأثير الكبير في مصر والعالم، لتعزيز الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، والتكيّف مع التغير المناخي، وتحسين معالجة مياه الصرف الصحي. ونحن مسرورون للانضمام إلى شركائنا المصريين والدوليين لدعم هذه المبادرة المستنيرة لمعالجة تلوث مصرف كتشنر، مما سيحسن بدوره ري 193,000 هكتار من الأراضي، ويفيد مجتمعات دلتا النيل”.