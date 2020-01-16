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مياه الشرب بالجيزة: ضعف المياه 8 ساعات اعتبارا من العاشرة مساء الجمعة

يستمر ضعف المياه من الساعة العاشرة مساء غد حتى السادسة صباح السبت
خالد الأسمر 8:49 م, الخميس, 16 يناير 20 8:49 م, الخميس, 16 يناير 20

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن ضعف المياه بعدد من المناطق بالمحافظة اعتبارا من غد الجمعة الساعة العاشرة مساء ولمدة 8 ساعات، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بمحطة مياه جزيرة الدهب.

مناطق ضعف مياه الشرب بالجيزة

وأوضحت شركة مياه الشرب خلال بيان صادر لها، أن المناطق التي ستشهد ضعف المياه خلال تلك الفترة هي منطقة جنوب الجيزة، الطالبية، فيصل والهرم ومتفرعاتها، وذلك حتى السادسة من صباح السبت 18 يناير.

الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي

وشددت الشركة على المواطنين بضرورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الفترة التي ستضعف بها المياه، لافتا إلى أن الشركة ستوفر سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن على 125 من أي تليفون أرضي.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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