«مياه الشرب بالإسكندرية» تنظم حملة لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه

نظمت شركة مياه الشرب بالإسكندرية حملة لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف فى استخدامها وبما يساهم فى العمل على نشر الوعي المائى للمواطنين.

حيث تم توزيع بروشور الشركة والرد على جميع أسئلة واستفسارات المواطنين ويأتى تنفيذ تلك الحملة تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبالتعاون مع الإدارة العامة لخدمة العملاء.

ونظمت إدارة التوعية حملة توعوية بمنطقة المنشية لتعريف المواطنين بسيارة خدمة العملاء المتنقلة وأحدث طرق ترشيد المياه.

كما شهدت الحملة التى نفذتها إدارتا التوعية وخدمة العملاء فى شركة مياه الشرب بالإسكندرية مرور المهندسة نهى خليفة رئيسة حي الجمرك حيث أكدت على وجود سيارة الشركو فى الـ 10 أيام الأولى من كل شهر، وذلك لتسهيل وتقديم خدمات مياه الشرب لأهالي الحي من شحن كروت العدادات مسبقة الدفع ودفع الفواتير وتقديم الشكاوى.