مياه الشرب بالإسكندرية تنشر سيارات خدمة العملاء المتنقلة في عدة مناطق حتى 20 أبريل

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة من يوم 11 أبريل ليوم 20 من الشهر ذاته للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء فى عدد من المناطق .

وأوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أن تمركز السيارات من يوم 11 ليوم 20 أبريل سيكون بالنسبة لسيارة شرق بجوار رافع محمد نجيب سيدي بشر من 10 صباحا لـ 5 عصرا و من 8 مساء لـ 11 مساء

أما سيارة وسط فستتمركز فى منطثة بشاير الخير 3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي من 10 صباحا لـ 5 عصرا ومن 8 مساء لـ 11 مساء.

فى حين تتواجد سيارة غرب فى مدخل منطقة أبو يوسف بالعجمى أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحا لـ 5 عصرا وأمام فرع شركة المياه بالبيطاش من 8 مساء لـ 11 مساء.

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أرقام هواتف للتواصل مع سيارة شرق 01275918005 ، ورقم للتواصل سيارة وسط وهو 01275918001 ، فضلا عن رقم آخر للتواصل سيارة غرب هو 01275918003 وذلك لتقديم بعض الخدمات

وتشمل تلك الخدمات التعاقد على إدخال العدادات واستقبال شكاوى شحن كروت العدادات مسبقة الدفع والاستعلام عن الفواتير وسداد الفواتير.

كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة “حافظ عليها عشان تلاقيها” لمزيد من المعلومات من خلال البوابة الإلكترونية للشركة https://alexwater.com.eg /