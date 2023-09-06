مياه الشرب بالإسكندرية تنتزع المركز الأول بتقييم الأداء في السلامة والمأمونية 2022-2023

أعلن المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية حصول الشركة على المركز الأول في تقييم أداء سلامة ومأمونية المياه للعام المالي 2022 – 2023 على مستوى الشركات التابعة بتقرير الإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فيما يخص مجال سلامة ومأمونية المياه.

وأكد جابر حرص الشركة على تفعيل منهجية سلامة ومأمونية المياه للحفاظ على مياه الشرب آمنة على الدوام وسعى الشركة المتواصل للحصول على شهادات السلامة لجميع نظم إمداد المحطات.

وأفادت الدكتورة لمياء مصطفى رئيس قطاع المعامل بأن المستفيد من خطط سلامة ومأمونية المياه 5.9 مليون مواطن من أصل 6.5 مليون نسمة بإجمالي كمية مياه منتجة 2.8 مليون م٣/يوم من أصل 3.5 مليون م٣/ يوم بنسبة 80%، وأن الخطة الإستراتيجية المستهدفة هي حصول جميع نظم الإمداد على شهادة سلامة ومأمونية المياه بنهاية عام 2024 مع تفعيل كافة الأهداف التكتيكية والتشغيلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الصادرة عن خطط سلامة ومأمونية المياه بالمشاركة مع قطاع التخطيط والمشروعات وقطاعات الإنتاج والتوزيع التابع لها المحطات والقطاع المالى والتجارى.

وأشار الدكتور أحمد الشامي مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه إلى أهم بنود التقييم وهي: نسبة المياه المؤمنة إلى إجمالي كمية المياه المنتجة ونسب متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية بكل شركة عدد الخطط التى تم اعتمادها من اللجنة العليا للمياه، كذلك سرعة الرد على مخاطبات الشركة القابضة.

وأكد حرص إدارة سلامة ومأمونية المياه على اتباع الإرشادات الموحدة لتطبيق خطط سلامة ومأمونية المياه الصادرة من الإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة وتفعيل قوائم التدقيق الخاصة بالإدارة العامة للجودة وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك لزيادة ورفع كفاءة استيفاء المتطلبات، وكيفية التعامل معها مع الالتزام بالمستهدف السنوى.

وتقدم المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية بخالص الشكر للدعم الفني الدائم والمعنوي من القائمين على الإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة والإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه والصرف الصحي، وكذلك جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك وجميع فرق العمل المشتركة من الوزارات المعنية وزارة الصحة، جهاز شئون البيئة، وزارة الموارد المائية والري، المحافظة والأحياء لما نلمسه من مجهودات في سبيل الارتقاء بجودة مياه الشرب، وكذلك التهنئة الخاصة لأفراد فريق عمل إدارة سلامة ومأمونية المياه.