مياه الشرب بالإسكندرية تعلن تجديد اعتماد معمل المعايرة من قبل «إيجاك»

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أنه قد تم تجديد اعتماد معمل المعايرة بالإدارة العامة للجودة والبيئة بقطاع المعامل لعام 2023 لنظام الجودة ISO 17025:2017 من قبل المجلس الوطنى للاعتماد -إيجاك-.

يأتي ذلك تحت رعاية ودعم المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية وبتوجيه ومساندة الدكتورة لمياء مصطفى رئيس قطاع المعامل.

تم تجديد الاعتماد بمجال معايرة أجهزة التوصيل الكهربي والأس الهيدروجيني والحراريات والحجوم ، وقد تم اعتماد تلك المجالات منذ عام 2022 ، حيث تم زيادة مجال الاعتماد عام 2023 لكل من معايرة أجهزة السرعة والزمن والعكارة.

وباعتماد هذا المعمل بمجال معايرة أجهزة العكارة يصبح معمل المعايرة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية من أكفأ المعامل المعتمدة بمجال معايرة أجهزة العكارة على مستوى الجمهورية.

وتقدمت الدكتورة لمياء مصطفى بخالص الشكر والتقدير لجميع الزملاء من مديري الإدارات والكيميائيين والفنيين بالإدارة العامة للجودة والبيئة على التعاون المستمر لكل ما بذلوه من جهد والعمل بروح الفريق للوصول إلى أعلى المستويات.

وأشاد المهندس أحمد جابر بالجهد المبذول من جميع الزملاء بقطاع المعامل، مؤكدا على المزيد من التطوير لتحقيق ما نهدف إليه من تقديم منتج وخدمة متميزة تحافظ على مكانة شركتنا وتتناسب مع تاريخها العريق، والعمل على رفع كفاءة الكيميائيين بالشركة للحصول على المزيد من الأبحاث في مجالات المياه باستخدام أحدث التكنولوجيا ومواكبة العالم المعاصر ورفع المستوى العلمي والتقني على مستوى الشركة وشركاتنا التابعة.

وتقدم جميع العاملين بالإدارة العامة للجودة والبيئة بخالص الشكر والتقدير للمهندس أحمد جابر على دعمه المستمر، وأيضاً للدكتورة لمياء مصطفى على التشجيع والمساندة، وتقديم كل الجهد للبقاء في الصدارة والتفوق والتميز دائما.