«شرب الإسكندرية» تعلن إتاحة موقع الكتروني للاستعلام عن المرشحين لاختبارات المدرسة الفنية غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أنه من المقرر أن يتم غدا إتاحة الاستعلام عن أسماء الطلاب المرشحون لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي للبنين بالإسكندرية بمنطقة عبد القادر التابعة لقسم العامرية – الاسكندرية وذلك على الموقع الإلكتروني للشركة https://alexwater.com.eg/

ويأتى الإعلان كتنوية للساده أولياء الامور وطلاب الشهادة الاعدادية المتقدمين للقبول بدفعة جديدة من طلاب الصف الاول الثانوي الصناعي للعام الدراسي 2023- 2024 بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي للبنين بالإسكندرية بمنطقة عبد القادر التابعة لقسم العامرية – الاسكندرية.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أن الاستعلام سيكون عن طريق رقم الطلب الذى قدم به الطالب اثناء فترة التقديم وطباعة استمارة رقم (1) التي ستظهر بعد الاستعلام من الموقع الإلكتروني والحضور بها يوم الاختبار المحدد بالاستمارة.