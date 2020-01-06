«مياه الشرب بالإسكندرية» تطرح مناقصة مواسير الطريق الصحراوى

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن طرح عدد من المناقصات لصيانة المرشحات وحفر وتركيب مواسير.

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن طرح عدد من المناقصات لصيانة المرشحات وحفر وتركيب مواسير، على أن تخضع جميعها لأحكام وشروط لائحة العقود والمشتريات الموحدة بالشركة.

وتشمل المناقصة الأولى عملية نقل وحفر وتركيب مواسير زهر 700 ملم ومواسير UPVC قطر 300 ملم وقطر 150 ملم بالكيلو 58 بالطريق الصحراوى.

وحدد لهذه المناقصة رقم 1525 وأتاحت الشركة كراسة الشروط والمواصفات فى الإدارة العامة للعقود والمشتريات بموجب طلب مدموغ مع سداد ثمنها البالغ 2500 جنيه نقداً أو بشيك مقبول الدفع مضافاً إليها مبلغ عشرة جنيهت لمن يطلبها بالبريد.

كما أوضحت الشركة أنه يضاف قيمة 10% رسوم خدمات عمالية إلى ثمن النسخة، بالإضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة على إجمالى القيمة.

كما حددت الشركة قيمة التأمين الأبتدائى لتلك العملية بمبلغ 50000 جنيه، يتم سداده نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان بنكى معتمد غير مشروط بأية اشتراطات، وصورة مجددة من البطاقة الضريبية والسجل التجارى وشهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية وشهادة التسجيل بالأتحاد المصرى للتشييد والبناء.

المناقصة الثانية

وتتضمن المناقصة الثانية سنوية صيانة المرشحات بالشركة لعام 2020-2021 ، وحدد لها رقم 1526 وتمت إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بالإدارة العامة للعقود والمشتريات بموجب طلب مدموغ مع سداد ثمنها البالغ 850 جنيها نقداً أو بشيك مقبول الدفع مضافاً إليها مبلغ عشرة جنيهت لمن يطلبها بالبريد.

كما أوضحت الشركة أنه يضاف قيمة 10% رسوم خدمات عمالية إلى ثمن النسخة ، بالإضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة على إجمالى القيمة.

كما حددت قيمة التأمين الأبتدائى لتلك العملية بمبلغ 17000 جنيه، يتم سداده نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان بنكى معتمد غير مشروط بأية أشتراطات ، وصورة مجددة من البطاقة الضريبية والسجل التجارى وشهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية وشهادة التسجيل بالأتحاد المصرى للتشييد والبناء.

مناقصة ثالثة

كما قامت مياه الشرب بالإسكندرية بطرح مناقصة لصيانة أنظمة كاميرات المراقبة بفروع ومحطات الشركة والمركز الرئيسى ،وحدد لهذه المناقصة رقم 1527.

وأتاحت الشركة كراسة الشروط والمواصفات فى الإدارة العامة للعقود والمشتريات بموجب طلب مدموغ مع سداد ثمنها البالغ 500 جنيه نقداً أو بشيك مقبول الدفع مضافاً إليها مبلغ عشرة جنيهت لمن يطلبها بالبريد.

كما أوضحت الشركة أنه يضاف قيمة 10% رسوم خدمات عمالية إلى ثمن النسخة ، بالإضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة على إجمالى القيمة.

كما حددت قيمة التأمين الأبتدائى لتلك العملية بمبلغ 7000 جنيه ، يتم سداده نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان بنكى معتمد غير مشروط بأية أشتراطات ، وصورة مجددة من البطاقة الضريبية والسجل التجارى وشهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية وشهادة التسجيل بالأتحاد المصرى للتشييد والبناء.