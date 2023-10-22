مياه الشرب بالإسكندرية تشن حملات إزالة التعديات على الشبكة

شنت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش في شركة مياه الشرب بالإسكندرية ولليوم الثاني على التوالي عدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية ، وتم قطع المياه ورفع التوصيلات الخلسة عن الأنشطة التجارية والعقارات المخالفة.

وتم تحصيل مستحقات شركة مياه الشرب بالإسكندرية للعقارات المتعاقدة والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا بمنطقة الفلكي بنطاق فرع سيدي بشر .

يأتي ذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركة.