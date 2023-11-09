مياه الشرب بالإسكندرية تشن حملات إزالة للتعديات على الشبكة بالسيوف

شنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.

وتم قطع المياه ورفع التوصيلات غير القانونية (الخلسة) عن العقارات السكنية والمحلات والأنشطة التجارية المخالفة وغير المتعاقدة بمناطق خورشيد والمراغي وعزبة الثلاثين التابعة لفرع السيوف .

يأتي ذلك إيمانًا بالدور الذي تقوم به شركة مياه الشرب بالإسكندرية لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.

وتم تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا .. وذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركة.