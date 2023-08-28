«مياه الشرب بالإسكندرية» تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لمد خط مياه بقرية أبيس الأولى

استقبل المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالاسكندرية مجموعة من ممثلي المجتمع المدني من الجمعيات والمؤسسات الخيرية المتعاونة مع شركة مياه الإسكندرية، والمساهمة بجزء من تكلفة مشروع مد خط مياه بقرية أبيس الأولي.

استقبل “جابر” كلا من المهندسة مروة الدريني رئيس مجلس إدارة جمعية حُماة المستقبل للرعاية والتنمية ورئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للمياه والصرف،والدكتور عمرو سمير مدير إدارة المتابعة والتقييم بمؤسسة عمار الأرض.

كما استقبل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالاسكندرية إيمان رشاد المدير التنفيذي لجمعية الثمرات الخيرية والمهندسة فاطمة الزهراء رشدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة ويبقى الأثر، فضلاً عن عدد من المتبرعين من فاعلي الخير المتعاونين مع إدارة المشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب بالأسكندرية.

وتم مناقشة سُبل التعاون بين شركة مياه الشرب بالأسكندرية وهذه الجمعيات و المؤسسات الخيرية من أجل خدمة أهلنا بالمناطق الأشد إحتياجاً بمحافظة الإسكندرية.

كما تمت مناقشة آلية تنفيذ مد خط مياه بقرية أبيس الأولي ( مشروع دراج المرحلة الرابعة ) بطول مواسير 1050 متر أقطار 4 و 6 بوصة وتخدم هذه المرحلة أكثر من 80 أسرة بالقرية وبلغت تكلفة مد خط المياه في هذه المرحلة مبلغ 458300 جنيهاً.

وساهمت الجمعيات والمؤسسات الخيرية في سداد جزء من مشروع مد مواسير خط المياه بمنطقة دراج بقرية أبيس الأولي علي النحو التالي بالنسبة لجمعية حُماة المستقبل ساهمت بمبلغ 75000 جنيه من تكلفة المشروع وساهمت مؤسسة عُمار الأرض مبلغ 1500000جنيه من التكلفة. وساهمت جمعية الثمرات الخيرية بمبلغ 53500 جنيه من التكلفة.

فيما ساهمت مؤسسة ويبقي الآثر بمبلغ 24500 جنيه من تكلفة المشروع، بالاضافة الي مساهمة أحد المتبرعين من فاعلي الخير بمبلغ 12000 جنيه من تكلفة المشروع.

والجدير بالذكر أنه تم مد خطوط مياه بقرية أبيس الاولي باجمالي 6500 متر مواسير أقطار 4 و 6 بوصة علي 4 مراحل بالتعاون بين شركة مياه الأسكندرية والمجتمع المدني من الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، حيث تخدم هذه المشاريع أكثر من 500 أسرة بالقرية .