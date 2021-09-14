اقتصاد وأسواق

مياه الجيزة: 7 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات مياه وصرف بقرى الصف وأطفيح

ستخدم المشروعات ٦٠٠ ألف مواطن.
سمر السيد 8:13 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21 8:13 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

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قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ،إنه سيتم تخصيص ما يتراوح بين ٣٠  الي ٤٠ مليار جنيه ضمن مبادرة حياه كريمة لصالح تنفيذ مشروعات مختلفة بـ ٤٢ قرية بمركزي الصف وأطفيح بالمحافظة  من ضمنها  ٧ مليار جنيه  مشروعات صرف صحي ومياه بتلك القرى ستخدم ٦٠٠ ألف مواطن بها.

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وأشار  في تصريحات للصحفيين ، أنه تم البدء في تنفيذ تلك المشروعات في أوائل مارس الجاري ، ومن المقرر الانتهاء منها في فترة زمنية سنة ونصف. 

  جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على هامش الجولة التي نظمتها الوكالة الفرنسية للتنمية لعدد من الصحفيين في 4 مشروعات يتم تنفيذها ضمن اتفاقية المنحة التي وفرها  الاتحاد الأوروبي لصالح تنفيذ 33 مشروعاً بمحافظتي القاهرة والجيزة و تدير المنحة الوكالة الفرنسية نيابة عن الاتحاد  وتبلغ قيمتها نحو ١٣ مليون يورو .”بقيمة ٢٤٠ مليون جنيه”.

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وشملت المشروعات الأربعة  مشروعا تطوير مركز طبي الزهراء وتطوير ورصف شوارع المحجر والفراغات المحيطة  بمنطقة عزبة خير الله وتطوير سوق طلخا والشوارع المحيطة به بمنطقة الزاوية الحمراء ومشروع إنشاء خزان  مياه بطاقة 6000 متر مكعب  بمنطقة أرض اللواء.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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