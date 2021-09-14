مياه الجيزة: 7 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات مياه وصرف بقرى الصف وأطفيح

قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ،إنه سيتم تخصيص ما يتراوح بين ٣٠ الي ٤٠ مليار جنيه ضمن مبادرة حياه كريمة لصالح تنفيذ مشروعات مختلفة بـ ٤٢ قرية بمركزي الصف وأطفيح بالمحافظة من ضمنها ٧ مليار جنيه مشروعات صرف صحي ومياه بتلك القرى ستخدم ٦٠٠ ألف مواطن بها.

وأشار في تصريحات للصحفيين ، أنه تم البدء في تنفيذ تلك المشروعات في أوائل مارس الجاري ، ومن المقرر الانتهاء منها في فترة زمنية سنة ونصف.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على هامش الجولة التي نظمتها الوكالة الفرنسية للتنمية لعدد من الصحفيين في 4 مشروعات يتم تنفيذها ضمن اتفاقية المنحة التي وفرها الاتحاد الأوروبي لصالح تنفيذ 33 مشروعاً بمحافظتي القاهرة والجيزة و تدير المنحة الوكالة الفرنسية نيابة عن الاتحاد وتبلغ قيمتها نحو ١٣ مليون يورو .”بقيمة ٢٤٠ مليون جنيه”.

وشملت المشروعات الأربعة مشروعا تطوير مركز طبي الزهراء وتطوير ورصف شوارع المحجر والفراغات المحيطة بمنطقة عزبة خير الله وتطوير سوق طلخا والشوارع المحيطة به بمنطقة الزاوية الحمراء ومشروع إنشاء خزان مياه بطاقة 6000 متر مكعب بمنطقة أرض اللواء.