مياه الجيزة تخطط لإنشاء محطة جديدة بتكلفة 400 مليون جنيه

المحطة فى جزيرة الدهب لحل أزمة الانقطاعات المتكررة بفيصل والهرم سمر السيد تخطط شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى لإنشاء محطة مياه بجزيرة الدهب، لمواجهة الانقطاعات المتكررة فى الخدمة بمنطقتى فيصل والهرم، بطاقة استيعابية تصل إلى 150 ألف متر مكعب يوميا، وبتكلفة قيمتها 400 مليون جنيه. وقال مصدر لـ

المحطة فى جزيرة الدهب لحل أزمة الانقطاعات المتكررة بفيصل والهرم

سمر السيد

تخطط شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى لإنشاء محطة مياه بجزيرة الدهب، لمواجهة الانقطاعات المتكررة فى الخدمة بمنطقتى فيصل والهرم، بطاقة استيعابية تصل إلى 150 ألف متر مكعب يوميا، وبتكلفة قيمتها 400 مليون جنيه.

وقال مصدر لـ«المال»، إن المحطة سيتم إنشاؤها بأفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، ومن المخطط الانتهاء منها فى فترة زمنية لا تتجاوز 8 أشهر لتدخل الخدمة الصيف المقبل، نظرا لاحتياجات المحطات القائمة المتراكمة.

وأضاف المصدر أنه تم عرض دراسة تتضمن سبل إنشاء المحطة والاستشارى المنفذ على الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفى انتظار الموافقة عليها، لافتا إلى أنه ليس لديه أى معلومات فعلية حول وسائل التمويل.

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية لمحطة المياه الرئيسية بمنطقة وسط الجيزة والمسئولة عن توفير المياه لعدد من الأحياء، ومن بينها الهرم وفيصل نحو 1.7 مليون متر مكعب يوميا، بينما يتعدى استهلاكها الفعلى 2.1 مليون متر؛ ويصل العجز اليومى إلى 400 ألف متر.

يشار إلى أن مناطق فيصل والهرم تشهد انقطاعا فى المياه لفترة زمنية قد تصل إلى 8 ساعات يوميا.

وأكد المهندس أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، انها ستبحث مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب اللجوء لخط المياه بإمبابة كحل مؤقت لمواجهة مشكلة انقطاع الخدمة عن بعض المناطق التابعة لشارعى الهرم وفيصل خاصةً بأماكن الطالبية وكفر طهرمس.