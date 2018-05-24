مياه الجيزة: بدء تنفيذ محطة بطاقة 200 ألف متر مكعب

بدور إبراهيمكشف المهندس حنفى محمد، رئيس شركة مياه الجيزة، عن أنه تم بدء تنفيذ محطة مياه الجيزة بطاقة إنتاجية تصل لـ200 ألف متر مكعب فى اليوم.وأضاف المهندس حنفى محمد، فى بيان له اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من المحطة منتصف سبتمبر المقبل بطاقة 50 ألف متر مكعب، ومن المقر

بدور إبراهيم

كشف المهندس حنفى محمد، رئيس شركة مياه الجيزة، عن أنه تم بدء تنفيذ محطة مياه الجيزة بطاقة إنتاجية تصل لـ200 ألف متر مكعب فى اليوم.

وأضاف المهندس حنفى محمد، فى بيان له اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من المحطة منتصف سبتمبر المقبل بطاقة 50 ألف متر مكعب، ومن المقرر أن تساهم فى القضاء على نحو 80% من مشكلة نقص المياه بشارعى فيصل والهرم، والمناطق الساخنة المحيطة بهما.

وأوضح رئيس شركة مياه الجيزة، أن التكلفة التقديرية لمحطة مياه الجيزة تصل لـ 200 مليون جنيه، مؤكدا أن محافظة الجيزة فى حاجة لـ260 ألف متر مكعب مياه فى اليوم لسد العجز، وتسعى الشركة من خلال البحث عن مصادر بديلة لسد العجز، موضحا أنه تم إنشاء خطوط وشبكات جديدة للتخديم على محطة الجيزة.

أشار إلى أن سبب عدم تشغيل محطتى جزيرة الدهب وأوسيم التى كان مقرر افتتاحهما خلال الصيف الجارى، يرجع لنقص التمويل.

من ناحية أخرى، قال المهندس حنفى محمد، إن النمو السكانى العشوائى المستمر، الذى يتم عن طريق البناء المخالف، السبب الرئيسى فى مشكلات مياه الشرب فى مناطق وسط الجيزة، لافتا إلى أنه تم حل الإشكالية العام قبل الماضى عن طريق توفير 150 ألف م3 يومياً من محطة مياه 6 أكتوبر التي تم تشغيلها منذ عامين تقريباً، ولكن تجددت المشكلة هذه الأيام، مع استمرار النمو السكاني العشوائي بنفس المناطق، وهو ما سيؤدى إلى حدوث شكاوى من عدم انتظام خدمة مياه الشرب فى مناطق: الهرم وفيصل، الطوابق، الكوم الأخضر، كعابيش، وأطراف المريوطية.

وأوضح المهندس حنفى محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن البناء المخالف والنمو العشوائى للسكان بالمناطق المحددة بوسط الجيزة، يؤدى إلى عدم الاتزان المائى فى الشبكة، ونقص المياه، وزيادة نسبة الفاقد، التى وصلت إلى 32 %، نظراً للوصلات الخلسة التى يقوم بها السكان، مشيراً إلى أن إجمالى طاقة المياه المنتجة فى المحافظة 3.5 مليون م3 يومياً، الفاقد منها تقريباً نحو مليون م3، ولا تحصل الدولة على أي مقابل مادي لهذه المياه التى يستهلكها المواطنون سكان المبانى المخالفة عن طريق الوصلات الخلسة.

وأكد أنه يتم التعامل مع هذه المشكلة بحلول مؤقتة، مشددا على ضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف، والنمو السكانى العشوائى بالمحافظة، والتى تتسبب فى مشكلات كثيرة.