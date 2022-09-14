«مياه البحر الأحمر» تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، إطلاق حملة تطهير وتعقيم خزانات المياه بالمدارس مجاناً، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وأكد المهندس محمد عيسي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، أن الشركة تحرص على المشاركة المجتمعية من خلال تطهير وتعقيم خزانات المدارس، لضمان جودة مياه الشرب التي يتم تقديمها لأبنائنا الطلاب، حيث يقوم قطاع المعامل من خلال فرق متخصصة بتطهير خزانات المدارس على مستوى مدن المحافظة.

وأضاف عيسى، أن الشركة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمراقبة جودة مياه الشرب من خلال الإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن، بالإضافة إلى تواجد كيميائيين في أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة لإجراء جميع التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية.