عقـــارات

«مياه أسيوط»: 760 مليون جنيه لتنفيذ توسعات بـ4 محطات

المشروع ضمن المبادرة الرئاسية تطوير قرى الريف المصري
أحمد صبحي 3:27 م, الأثنين, 15 مارس 21 3:27 م, الأثنين, 15 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وقّعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد عقد اتفاق مع شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات، فى إطار الأعمال التنفيذية لمبادرة حياة كريمة الرئاسية؛ والتى تستهدف تطوير قرى الريف المصري.

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن عقد الاتفاق يشمل تنفيذ توسعات بمحطة مياه منفلوط المرشحة بطاقة 43 ألف م3/ يوم بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه بمركز منفلوط.

اقرأ أيضا  «حدائق العاصمة» : 76% نسبة تنفيذ 29500 وحدة بمبادرة «سكن كل المصريين» بالمدينة

وتنفيذ توسعات بمحطة مياه المعابدة بطاقة 5 ألف م3/ يوم بالإضافة إلى إنشاء محطة مياه المعابدة الجديدة بطاقة 26 ألف م3/ يوم بتكلفة إجمالية تصل إلى 220 مليون جنيه بمركز أبنوب، فضلًا عن تنفيذ توسعات بمحطة مياه ساحل سليم المرشحة بطاقة 34 ألف م3/ يوم بتكلفة إجمالية تصل إلى 240 مليون جنيه بمركز ساحل سليم.

اقرأ أيضا  جهاز حدائق أكتوبر يكثف جولاته فى مشروع «ابني بيتك» لمواجهة حالات التعدي

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة يستفيد منها 2 مليون و750 ألف مواطن، بعدد 149 قرية في سبعة مراكز بمحافظة أسيوط، بتعاون جميع الأجهزة الحكومية ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد صبحي

ملف الكاتب أحمد صبحي

اقرأ أيضاً

تنفيذ 17 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء ومياه لمحال وبدرومات مخالفة بدمياط الجديدة

محمود زكي 12:13 م, الأثنين, 15 مارس 21

اعتماد الموازنة التقديرية للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

محمود زكي 12:08 م, الأثنين, 15 مارس 21

19 مطوراً يقتنصون 46 قطعة أرض بمشاركة «المجتمعات العمرانية» فى غرب كارفور الإسكندرية

محمود زكي 9:23 ص, الأثنين, 15 مارس 21

مادة الـ pvc تزيد أوجاع مقاولى مشروعات المياه والصرف الصحى

خالد الأسمر 6:43 ص, الأثنين, 15 مارس 21

«الحمد» لمواد البناء تدرس إضافة أعمال الإنشاءات

خالد الأسمر 6:35 ص, الأثنين, 15 مارس 21

حزمة تحديات بقيادة كورونا تعصف بشركات المقاولات خلال 2020

خالد الأسمر 6:20 ص, الأثنين, 15 مارس 21